L’Umbria accoglie il Giro d’Italia, Gubbio si veste di rosa

Gubbio (Perugia), 18 maggio 2025 – E Giro sia. L’Umbria torna ad ospitare il Giro d’Italia 2025. Dopo la Festa dei Ceri del 15 maggio, Gubbio si veste di rosa e accoglie la tanto attesa partenza della nona tappa, che dalla città umbra arriva fino a Siena. Un lavoro certosino per un’organizzazione di alto livello, come richiesto dagli standard della competizione, in un periodo, quello di maggio, che per la città di pietra è caotico già in condizioni normali. E allora la lucida follia dei Ceri lascia spazio all’atletismo e la grinta dei ciclisti, che partiranno questa mattina dal podio firma di Piazza 40 Martiri per arrivare poi nella frazione di Semonte, precisamente in via dell’Assino davanti alle cementerie Barbetti, per la partenza ufficiale della tappa.

Le iniziative sono però partite da qualche giorno. La città da ieri si è ritrovata con tantissime decorazioni in rosa, oltre a un’ampia gamma di gadgettistica e prodotti tipici del colore rappresentativo del Giro d’Italia, che sempre nella giornata di ieri ha trovato terreno fertile grazie alle iniziative proposte. Alle 15 è partita una partecipata Pedalata Rosa presso la pista ciclabile “Le Cerque” con i ragazzi e le ragazze delle associazioni sportive, mentre alle 18 è stato aperto il Villaggio Sponsor in Piazza San Giovanni, con musica e possibilità di acquistare tutta la gadgettistica legata al Giro. Dalle 18.00 alle 24.00 Corso Garibaldi è poi diventato il cuore pulsante della festa, con la Tappa Spritz (rigorosamente in rosa) nei locali, DJ set con Simon Dub e musica dal vivo con la FSO - Original Mashup che hanno animato la serata della vigilia della partenza di tappa.

Oggi, invece, alle ore 7:30 si parte con la Pedalata Mediolanum sul percorso Gubbio-Fossato e ritorno, mentre alle 10.00 hanno preso il via le attività legate alla partenza del Giro in Piazza Quaranta Martiri, con l’apertura del Villaggio Sponsor in Piazza San Giovanni e il coinvolgimento delle scuole primarie cittadine nel progetto Biciscuola. “Il Giro d’Italia, una vera e propria “trama in rosa” che lega le comunità di tutto il mondo, è una delle vetrine più importanti a livello internazionale per il nostro Paese - ha sottolineato il sindaco Vittorio Fiorucci - e per Gubbio rappresenta un’occasione unica. Stiamo vivendo questa avventura con entusiasmo e grande senso di responsabilità, consapevoli dell’enorme ritorno d’immagine che ci attende”.

“Gubbio si è preparata con entusiasmo e partecipazione - ha sottolineato l’assessore allo Sport, Carlotta Colaiacovo –. È un momento storico per il nostro territorio e vogliamo viverlo con l’energia e la passione che ci contraddistinguono. Siamo certi che il Giro saprà trasformare Gubbio in un palcoscenico unico”. Anche la circolazione è stata modificata così come il servizio navetta del centro storico è stato soppresso. Inoltre il servizio navetta gratuita Giro d’Italia, disponibile dalle ore 8:30 alle 19:30, effettuerà il percorso che consente il collegamento del centro storico con i parcheggi maggiormente utilizzati da turisti e visitatori.