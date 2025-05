Il Giro d’Italia accende Gubbio: folla alla partenza della corsa. Appassionati da tutta la regione

Gubbio (Perugia), 19 maggio 2025 – Gubbio fa il pieno di rosa con la partenza della nona tappa del Giro d’Italia 2025 e si mette in mostra davanti alle tantissime persone – tra componenti dei team, visitatori, turisti e appassionati di ciclismo – giunte nella città di pietra per un weekend all’insegna dello sport. Questo grazie anche a una programmazione di eventi culminata con la partenza di ieri mattina, all’ora di pranzo, preceduta dal podio firma di Piazza 40 Martiri durante il quale è intervenuto anche il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, con indosso una cravatta rosa per l’occasione: “Qualche mese mai avremmo pensato tutto tranne di riuscire a organizzare una giornata come questa. Siamo emozionati – esordisce il primo cittadino eugubino – nell’accogliere una tappa importantissima che unisce due terre che si assomigliano, Gubbio e Siena, all’insegna dei valori fondanti dello sport: un filo sottile rosa di valori, di amore, di pace, di coraggio perché il Giro è tutto questo. Siamo in tanti – prosegue Fiorucci – ed è bello vedere la città così viva legata ad un evento così importante. Ringrazio di cuore tutti coloro che rendono possibile questo momento: le forze dell’ordine, i volontari, le associazioni, i commercianti la Fondazione Perugia e ogni cittadino che partecipa con passione e orgoglio. Gubbio oggi è protagonista. E lo è con il cuore, con l’anima, con la forza della sua comunità. È un onore essere Sindaco in un giorno così”, conclude il sindaco Fiorucci.

Quindi il via vai dei ciclisti che si sono radunati in Piazza 40 Martiri per poi partire tra due ali di folla percorrendo 2,9 km verso la partenza ufficiale della gara, il “km 0” in via dell’Assino, di fronte allo stabilimento delle cementerie Barbetti nella frazione di Semonte.

La partenza è stata solo l’apice di una due giorni che, inserita in un contento di grande festa a Gubbio con i Ceri e il Palio della Balestra, ha animato la città. In un contesto di grande entusiasmo, grazie anche alla collaborazione del Comune con tutti i cittadini, le vie si sono colorate e decorate di rosa ospitando eventi legati al mondo del ciclismo, dalla Pedalata Rosa alla pista ciclabile “Le Cerque” con i ragazzi e le ragazze delle associazioni sportive del pomeriggio di sabato che ha aperto le danze fino al Villaggio Sponsor in Piazza San Giovanni e agli stand degli sponsor del Giro d’Italia in Piazza 40 Martiri. In mezzo, altre “pedalate” nella mattinata di domenica e, soprattutto, la festa del sabato sera che ha trasformato Corso Garibaldi nel cuore pulsante dell’evento con la Tappa Spritz (rigorosamente in rosa) nei locali, DJ set con Simon Dub e musica dal vivo con la FSO - Original Mashup. La speranza per il futuro è che iniziative di questo genere possano essere ospitate a Gubbio sempre più spesso.