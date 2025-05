Premi “Settecalcio d’oro“. I migliori giocatori tra i dilettanti

PERUGIA La redazione di Settecalcio.it, presente nel panorama dei dilettanti umbri sin dal 2007, organizza anche quest’anno il ‘Settecalcio d’oro Trofeo Roal company’, terza edizione, una serata speciale nel corso della quale saranno premiati i migliori calciatori dilettanti dell’Umbria, coinvolgendo tutti i tornei regionali: Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria. L’appuntamento è poggi alle 18.30 al Gherlinda di Ellera di Corciano. Ogni girone di ciascuna categoria infatti avrà i suoi ‘Settecalcio d’oro’, riconoscimento che verrà assegnato al miglior portiere, al miglior difensore, al miglior centrocampista, al miglior attaccante e al miglior tecnico; per Eccellenza e Promozione previsti premi anche per i migliori giovani ai quali verrà assegnato il ‘Davide Piampiano’. Le graduatorie con i primi cinque in nomination per ogni ruolo e categoria, sono state stilate attraverso le votazioni degli addetti ai lavori, ovvero allenatore, direttore sportivo (o dirigente incaricato) e dal capitano di ogni società. Nel corso della serata verrà inoltre assegnato il premio speciale Fair Play ‘Fausto Fratini’ ad un protagonista che nel corso della stagione si sia distinto per un gesto di rilievo. La serata del ‘Settecalcio d’Oro’ è a ingresso gratuiti. Intervengono, tra gli altri, alla il presidente del Cru Luigi Repace, mister Walter Alfredo Novellino, l’assistente arbitrale internazionale Alessandro Costanzo e l’ex Grifone, Francesco Mocarelli.