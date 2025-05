Monica Bellucci nei luoghi del cuore. Relax in famiglia in Altotevere

Week end in altotevere per Monica Bellucci. Fra i mille impegni in giro per il mondo e le recenti rassegne del cinema a Venezia, Roma con il “David” e Cannes, la bellissima attrice e artista di Città di Castello trova però sempre il tempo per un meritato momento di relax in famiglia nei luoghi del “cuore” fra cui il Castello di Sorci ad Anghiari dove ieri ha fatto tappa per un irresistibile “pit stop” culinario. Accolta da Veronica Barelli e dalla cognata, Simona Nunzi e da tutto lo staff dell’antico maniero (patria del condottiero Baldaccio di Anghiari e della leggenda del suo fantasma) la “divina” Monica, in splendida forma, sempre elegante, con una lunga gonna primaverile e bellissimi capelli lunghi avvolta in un elegante abito scuro, ha trascorso alcune ore insieme alla sua famiglia fra ricordi e aneddoti legati alla presenza di amici indimenticabili come Primetto e Gabriella Barelli che l’hanno vista crescere come donna e artista di livello mondiale.

"Il legame di Monica Bellucci e il Castello di Sorci è infatti quasi ancestrale, quasi si fossero riconosciuti e attratti, un luogo arcaico e un anima magica in veste non di principessa, come la sua bellezza indurrebbe a pensare, bensì di guerriera", sottolinea con orgoglio Veronica Barelli nel ringraziare Monica Bellucci della presenza e dell’affetto che ha sempre avuto nei confronti della sua famiglia. A tavola Monica ha trovato i piatti della tradizione, quelli che da sempre predilige: le tagliatelle fatte a mano dalla Beppy , gli gnocchetti ai funghi, arrosto misto e alla fine il torcolo con il Vinsanto.

Lo scorso anno a Monica Bellucci, il comune di Città di Castello, la mostra del tartufo e i tartufai avevano dedicato l’edizione del rinnovato salone Nazionale del Bianco Pregiato e lei aveva ringraziato tutti con un breve ma sentito video messaggio da Los Angeles, particolarmente apprezzato.