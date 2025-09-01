“Atto di crudeltà contro un gatto”, colpo di fucile ad aria compressa. Ora Spadina ha le zampe paralizzate

Perugia, 1 settembre 2025 – “Grave atto di crudeltà contro animali domestici”: a denunciarlo l’avvocato ambientale Valeria Passeri. “Nei giorni scorsi, presso l’ex istituto comprensivo per bambini poliomielitici “Lefebvre” di Perugia, in stato di abbandono, si è verificato un grave episodio di maltrattamento animale che ha sconvolto la comunità locale. Nell’area, situata in prossimità di abitazioni private e frequentata sia da animali domestici sia da membri di una colonia felina, che verrà regolarmente censita a breve, erano in corso delle prove di cani da caccia, durante le quali, secondo numerose segnalazioni, sarebbero stati utilizzati fucili ad aria compressa, anche per allontanare i gatti, considerati fonte di distrazione per i cani.

Tra le vittime di questa pratica illegale e crudele – sottolinea l’avvocato Passeri – una gatta di proprietà di nome Spadina è stata gravemente ferita da un colpo alla colonna vertebrale, riportando danni irreversibili che ne hanno compromesso l’uso degli arti posteriori, a seguito di una paralisi permanente. La zona ospita, oltre ad animali domestici, una colonia felina regolarmente accudita da cittadini e a breve vi saranno affissi i cartelli che ne certificheranno ufficialmente la presenza e la tutela secondo la normativa vigente. È inaccettabile che in un’area urbana, abitata e frequentata da persone e animali, vengano tollerate pratiche che violano i principi fondamentali del rispetto verso gli esseri viventi. Chiediamo con urgenza l’intervento delle autorità, l’immediata interruzione di ogni attività venatoria in quella zona, l’identificazione dei responsabili e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per il maltrattamento di animali. Chi ha visto o ha informazioni utili – conclude l’avvocato – è invitato a contattare le autorità o le associazioni animaliste”.