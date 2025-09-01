Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a Lido di CamaioreIncidente parapendioFurto DiorCubo nero, il casoInchiesta a PratoTragedia in A1
Acquista il giornale
Cronaca“Atto di crudeltà contro un gatto”, colpo di fucile ad aria compressa. Ora Spadina ha le zampe paralizzate
1 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. “Atto di crudeltà contro un gatto”, colpo di fucile ad aria compressa. Ora Spadina ha le zampe paralizzate

“Atto di crudeltà contro un gatto”, colpo di fucile ad aria compressa. Ora Spadina ha le zampe paralizzate

La denuncia dell’avvocato Valeria Passeri: “È successo nei pressi dell’Istituto ’Lefebvre’. Le autorità intervengano per identificare i responsabili. Appello a chi ha visto o ha informazioni”

L’avvocato Valeria Passeri

L’avvocato Valeria Passeri

Per approfondire:

Perugia, 1 settembre 2025 – “Grave atto di crudeltà contro animali domestici”: a denunciarlo l’avvocato ambientale Valeria Passeri. “Nei giorni scorsi, presso l’ex istituto comprensivo per bambini poliomielitici “Lefebvre” di Perugia, in stato di abbandono, si è verificato un grave episodio di maltrattamento animale che ha sconvolto la comunità locale. Nell’area, situata in prossimità di abitazioni private e frequentata sia da animali domestici sia da membri di una colonia felina, che verrà regolarmente censita a breve, erano in corso delle prove di cani da caccia, durante le quali, secondo numerose segnalazioni, sarebbero stati utilizzati fucili ad aria compressa, anche per allontanare i gatti, considerati fonte di distrazione per i cani.

Tra le vittime di questa pratica illegale e crudele – sottolinea l’avvocato Passeri – una gatta di proprietà di nome Spadina è stata gravemente ferita da un colpo alla colonna vertebrale, riportando danni irreversibili che ne hanno compromesso l’uso degli arti posteriori, a seguito di una paralisi permanente. La zona ospita, oltre ad animali domestici, una colonia felina regolarmente accudita da cittadini e a breve vi saranno affissi i cartelli che ne certificheranno ufficialmente la presenza e la tutela secondo la normativa vigente. È inaccettabile che in un’area urbana, abitata e frequentata da persone e animali, vengano tollerate pratiche che violano i principi fondamentali del rispetto verso gli esseri viventi. Chiediamo con urgenza l’intervento delle autorità, l’immediata interruzione di ogni attività venatoria in quella zona, l’identificazione dei responsabili e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per il maltrattamento di animali. Chi ha visto o ha informazioni utili – conclude l’avvocato – è invitato a contattare le autorità o le associazioni animaliste”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata