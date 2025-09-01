Funicolare, ultimi test i primi di settembre

ORVIETO - "Nei primi giorni di settembre BusItalia effettuerà i nuovi test sulla funicolare per poter programmare la riapertura dell’impianto". L’assessore ai Trasporti Gianluca Luciani, fa il punto sui lavori in corso da parte di BusItalia alla funicolare. Spiega l’assessore: "È chiusa dal 9 giugno per le revisioni speciali quinquennali del 35esimo anno, ultimo appuntamento importante prima delle revisioni generali del 40esimo anno, in programma nel 2030, nelle quali occorrerà prevedere tutti i più importanti interventi sull’impianto. Da quanto ci ha riferito BusItalia, che gestisce la funicolare e si sta occupando dei lavori in collaborazione con la ditta costruttrice dell’impianto, sono state effettuate verifiche molto approfondite che hanno comportato anche la revisione straordinaria di alcuni componenti di sicurezza e che necessitano di ulteriori complesse analisi tecniche e interventi. Nei primi giorni di settembre sono programmati altri test all’esito dei quali sarà possibile indicare la data di riapertura della funicolare che auspichiamo possa avvenire in concomitanza dell’avvio del nuovo anno scolastico". Nel frattempo il collegamento continua a essere assicurato da un servizio di due bus navetta".