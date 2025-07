L’avvio di Todi Link fa felice FI

TODI "L’attivazione del nuovo sistema Todi Link rappresenta un passo decisivo verso una mobilità più efficiente e integrata. La bigliettazione unica, disponibile sul sito di Trenitalia, permette di raggiungere il centro storico da qualsiasi stazione italiana con un’unica soluzione di viaggio, facilitando l’accesso alla città e promuovendo il turismo e la mobilità sostenibile". Con queste parole il partito di Forza Italia plaude alle politiche di mobilità e sviluppo messe in atto dall’amministrazione Ruggiano. Il servizio intermodale treno+bus, con l’interscambio alla fermata di Pian di Porto e il capolinea presso il parcheggio di Porta Orvietana, è un esempio di come si possa coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente: oltre 40 corse giornaliere, dalle 6 del mattino fino alle 22. La navetta a livrea Trenitalia, che collega la città alla fermata, garantisce un percorso di "ultimo miglio" comodo, e con la riattivazione prevista della ex Fcu a metà del prossimo anno, il servizio si trasferirà presso la stazione di Ponterio. "L’assessorato di Elena Baglioni – afferma il segretario Renzo Boschi - ha lavorato con impegno al potenziamento dei trasporti pubblici, assicurando collegamenti gratuiti dai parcheggi periferici al centro e agli impianti sportivi di Pontenaia, con la conferma del capolinea e delle fermate presso il parcheggio di Porta Orvietana".

s.f.