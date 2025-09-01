Si getta in acqua per salvare tre donne in balia delle onde

Riomaggiore (La Spezia), 1 settembre 2025 – Quando ha visto le tre giovani in difficoltà, non avrebbe esitato a tuffarsi per soccorrerle, in attesa dell’intervento della Capitaneria. Protagonista, un giovane lavoratore originario del Nordafrica, il cui intervento sarebbe stato decisivo. È quanto emerge da diverse testimonianze di persone presenti sabato pomeriggio alla marina di Riomaggiore, quando tre turiste, ghermite dalle onde, si trovavano in difficoltà a diversi metri dalla costa.

Il ragazzo, che in quel momento stava lavorando, si sarebbe accorto della grave situazione e, senza pensarci troppo, si sarebbe spogliato dei propri vestiti e lanciato in mare per soccorrere le tre donne. Con l’ausilio di un salvagente, avrebbe permesso alle tre turiste di raggiungere una scogliera per mettersi in salvo, in attesa dei soccorsi. Sul posto in pochi minuti sono poi arrivati il gommone dei vigili del fuoco, una motovedetta e l’elicottero della Guardia Costiera di Sarzana, con le tre turiste verricellate a bordo del velivolo e tratte in salvo dal personale della Capitaneria, per essere poi affidate all’assistenza del 118: le tre donne sono state successivamente portate al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia per essere sottoposte ad accertamenti. Un gesto eroico, quello del giovane lavoratore, che non sarebbe passato inosservato, tanto che diverse persone già ieri mattina lo avevano segnalato al sindaco del Comune di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia.