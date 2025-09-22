Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori

Terni, 22 settembre 2025 – Sabato l’ordinazione sacerdotale e ieri la celebrazione della prima messa, a Gabelletta, per fra Emanuele Maria Antinori, ternano di 48 anni e frate conventuale, consacrato in Cattedrale dal vescovo Francesco Soddu, alla presenza di padre Francesco Lenti, ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali. Presenti alcuni sacerdoti della Diocesi e numerosi frati della Provincia di San Francesco di Assisi, familiari e amici, tra cui il comandante della provinciale della Guardia di Finanza di Terni, colonnello Mauro Marzo. Già, perché fra Emanuele ha prestato servizio per 19 anni nelle Fiamme gialle prima di seguire la vocazione ed entrare come novizio nei frati conventuali”.

“Dopo la Lettura del Vangelo il candidato è stato presentato al vescovo da padre Francesco Lenti – spiega la Diocesi – che ha illustrato i vari momenti della vita in cui si è manifestata la vocazione e il lavoro dì preparazione. La liturgia dell’ordinazione è proseguita con le litanie dei Santi, l’imposizione delle mani e la preghiera dell’ordinazione, la vestizione degli abiti sacedotali”. “Carissimo fra Emanuele, questa Parola di Dio oggi data alla Chiesa e a ciascuno di noi, è in modo particolare consegnata a te – così il vescovo Soddu nell’omelia – . A te che, mentre svolgevi il lavoro nel corpo della Guardia di Finanza, hai risposto alla chiamata del Signore ad essere suo amministratore per un’opera immensa di amore.Sei chiamato in questo stato di vita, adombrato, cioè consacrato, dalla potenza dello Spirito Santo, a proseguire nella via della santità battesimale e della vita consacrata in tutte le sue peculiarità. Sotto la guida infallibile dello Spirito Santo potrai tessere le trame della santità come su un telaio esistenziale nel quale farai passare i fili della tua vita unita a quelle delle persone, fortificate e vivificate entrambe dall’ordito della vita di Cristo”. Fra Emanuele è nato a Terni il 27 settembre del 1977.

Intanto ieri nella parrocchia di San Matteo, a Terni, nel giorno della festa del patrono, il vescovo Francesco Soddu ha presieduto la celebrazione per l’ingresso del nuovo amministratore parrocchiale don Luca Andreani, per tanti anni parroco della vicina Santa Maria del Rivo.