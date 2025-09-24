"“Dimensionamento“: inascoltati i presidi"

FOLIGNO "Che fine ha fatto il processo partecipativo nelle scelte fondamentali degli istituti scolastici?". Lo chiede il gruppo consiliare del Pd, dopo il nuovo piano di “demansionamento“ approvato dalla Conferenza provinciale. "Ancora una volta si invoca e si celebra il valore della partecipazione da parte dell’amministrazione comunale e poi, di fatto, tutto avviene nelle remote stanze – tuona il Pd –.

A Foligno, con la soppressione della scuola elementare cosiddetta Circolo tre, che era in reggenza, è stato fatto un dimensionamento di tutti gli istituti comprensivi, facendo calare dall’ alto una redistribuzione di plessi, accorpati, a volte, anche con motivazioni sensate, altre volte non funzionali.

Ma la cosa grave è che, in questo discorso prettamente scolastico, non sono stati convocati coloro che gestiscono le varie scuole e cioè i dirigenti scolastici". "La nuova redistribuzione è stata fatta dagli uffici – aggiungompo i dem – , senza che i dirigenti potessero, in qualche maniera, far conoscere le loro richieste, le loro esigenze, le loro ragioni. Ovviamente, una volta stabilite le suddivisioni e gli accorpamenti, è stato chiesto ai dirigenti di fare le loro osservazioni, ma queste osservazioni sono rimaste poi sulla carta; perché è chiaro che, a volte, una richiesta poteva collidere con quella di un altro dirigente: se invece si fosse istituito un tavolo, con la presenza diretta di tutti i dirigenti seduti insieme, si sarebbero potute trovare soluzioni più adeguate. Ma quello che è grave, ancora una volta, che non ci sia mai la compartecipazione, la trasparenza, la condivisione; questo principio, sbandierato più volte, della partecipazione, quasi mai trova seguito. E allora, ovviamente, come spesso capita, in questo dimensionamento ci sono anche delle scelte non adeguate che sicuramente potevano essere migliori, senza penalizzare alcuni istituti o, favorirne altri, magari anche solo involontariamente".