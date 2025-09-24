Ospedale, cittadini in piazza: "La Regione non rispetta gli impegni che ha preso"

Il Comitato per il ripristino dei servizi sanitari del San Matteo torna a manifestare davanti all’ospedale. L’appuntamento è per sabato 11 ottobre alle 10.30 davanti alla porta del nosocomio spoletino. "Proietti come Tesei: a oggi nessun reparto è stato riaperto dopo emergenza Covid. È negativo il bilancio dei risultati concreti a quasi un anno dall’insediamento della Giunta regionale della Proietti – scrive il comitato – sull’impegno preso in campagna elettorale di riattivazione immediata del Punto Nascita, della Pediatria e di tutte le attività proprie di un dea di primo livello, soppresse o sospese nell’ottobre 2020. Dialogo solo di facciata, risposte evasive, estranee alle richieste della popolazione dei territori di Spoleto e Valnerina, sottoscritte da più di 10mila cittadini e da tempo presentate all’attuale governo regionale, firme raccolte in 6 mesi dai quattro comitati delle associazioni. La richiesta di deroga ministeriale sul punto nascita (non vincolante per legge, avendo la Regione pieni poteri sulla materia), insieme alle ripetute affermazioni di circostanza, appaiono più che l’avvio di un percorso, la via per costituirsi un alibi per ogni futura situazione e per non affrontare il problema centrale del dea. La priorità evidente data alla cura degli equilibri politici tra i partiti della maggioranza e dagli interessi particolari da essi rappresentati in regione, non fanno presagire nulla di buono".

Il Comitato fa notare che al momento non c’è "alcuna delibera di revoca del progetto Terzo Polo, attraverso il quale in cinque anni sono stati svuotati reparti fondamentali dell’ospedale di Spoleto; comunicati che gonfiano ad arte interventi secondari che non attengono all’Emergenza-Urgenza (chirurgica, medica, ostetrica, cardiologica, traumatologica, rianimatoria); un flusso continuo, in perdita, del personale sanitario e sistematica delocalizzazione di ciò che resta (negli ultimi 10 anni si è passati da circa 600 addetti complessivi, a poco di più di 300, come altra gravissima conseguenza dello smantellamento di Reparti e Servizi)". Dito puntato anche contro l’amministrazione comunale che "ha dato luogo fino ad ora ad una mera presenza formale, senza produrre una sola iniziativa per indurre la Giunta Regionale a deliberare la riapertura di tutte le attività (reparti e sevizi), soppresse nel 2020 dalla Giunta TeseI". Alla luce di tutto questo il comitato ha deciso di tornare a manifestare.