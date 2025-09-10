Firenze, 10 settembre 2025 – “Una grande emozione essere qui”: si chiama Valeria Vargas Valverde. E’ lei la ragazza per la cui guarigione Carlo Acutis diventa Santo. La cerimonia di domenica 7 settembre a Roma è stato un momento di grande intensità per la comunità cristiana di Assisi. Proprio in Umbria, nella città di San Francesco, riposa Acutis, il ragazzo che raggiunge la santità dopo una serie di miracoli riconosciuti dalla Chiesa.

Uno dei più significativi riguarda appunto la guarigione della giovane costaricana. Era il luglio del 2022 quando, mentre percorreva una strada del centro storico in bicicletta, cadde e si ferì gravemente. Fu trasportata all’ospedale di Careggi, dove ricevette le prime cure. Le sue condizioni apparvero subito molto serie.

Valeria Vargas Valverde, la giovane per la cui guarigione Carlo Acutis è diventato Santo (Fonte: Diocesi di Assisi)

Fu la madre di Valeria a recarsi ad Assisi, sulla tomba del ragazzo poi diventato Santo, per pregare per la figlia. Da lì in poi Valeria andò progressivamente migliorando. Preoccupava il trauma alla testa, ma gli esami mostrarono successivamente una guarigione completa. Adesso la ragazza vive una vita completamente normale. Fu, quello di Valeria, il secondo miracolo attribuito dalla Chiesa a Carlo Acutis. Il primo fu la rigenerazione del pancreas in un bambino di 3 anni gravemente ammalato.

Domenica 7 settembre, a Roma, la cerimonia di canonizzazione per Acutis. Valeria Vargas Valverde ha letto la preghiera universale in lingua spagnola. Un momento ancora più emozionante per la giovane, che ha poi parlato alle telecamere della diocesi di Assisi confidando la sua emozione nell’essere presente a Roma. “Sono felice di essere qui, vivo tutto questo come un privilegio”, ha detto al termine della cerimonia.

Il Santo Carlo Acutis è conosciuto in tutta Italia e in tutto il mondo. E’ molto venerato anche in Toscana, in particolare nella Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Qui infatti sono esposte al culto e alla preghiera ben tre reliquie del giovanissimo adolescente milanese chiamato "l’influencer di Dio", morto 15enne di leucemia nel 2006.