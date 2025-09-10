Superlega, nasce la Sir Susa Scai Perugia . Nuovo nome e spinta per la squadra di Sirci

È ancora lontano il debutto nella massima categoria di pallavolo maschile, momento giusto per comunicare che la squadra campione d’Europa si chiamerà Sir Susa Scai Perugia.

"Abbiamo siglato due anni di contratto con Scai, un accordo che speriamo porterà quella soddisfazione che tutti si augurano – ha spiegato il presidente Gino Sirci – . Faremo una trasferta a Tokyo, è la prima volta che una squadra della pallavolo italiana si trova a fare un tour trasmesso con due giorni di diretta televisiva. Questa è una collaborazione che ci porta grande soddisfazione, anche perché il business principale di Scai è vendere prodotti giapponesi".

Per Scai ha parlato il responsabile commerciale Lorenzo Cesaretti. L’azieda dopo essere già entrato da due stagioni a far parte della grande famiglia Sir (dal 2023/24), ha deciso di fare un ulteriore step e di associare il proprio marchio al nome stesso del club.

"Entrare a far parte di questa famiglia è stato un privilegio. Abbiamo sempre creduto, sin dagli anni passati, nel nostro territorio umbro, per noi lo sport è un veicolo di comunicazione forte e ci crediamo. Chi viene alle partite vede un ambiente molto bello, molto pulito, gli spettatori ed i giocatori si rispettano molto, è stata una delle motivazioni principali di far parte di questa società. Dedico questo accordo a mio padre Ernesto, scomparso qualche mese fa, sicuramente ne sarebbe stato contento". Per Susa è intervenuto il presidente Flavio Cecchetti che auspica una stagione importante per la squadra.

"Abbiamo tutti i numeri per far bene anche quest’anno, abbiamo una forte società, forti sponsor, forti giocatori e un grande pubblico e quindi abbiamo tutte le premesse per fare una bella figura. La palla è rotonda, possiamo vincere e possiamo perdere, l’importante è avere una società solida che combatte e che non rinuncia. Sarà una bellissima stagione, sarà un bellissimo anno con tanti impegni, ce la metteremo tutta".

Il direttore generale Benedetto Rizzuto ha aggiunto.

"Per i prossimi anni la nostra intenzione è quella di dare sempre più rilievo e importanza a chi investe e dà fiducia a noi. È chiaro quanto sia rilevante la presenza di aziende forti, con marchi importanti, speriamo di ricambiare con i risultati".

Non poteva mancare il commento del direttore sportivo Goran Vujevic.

"Dal punto di vista sportivo è una stagione particolare, sicuramente molto più impegnativa e per questo sappiamo che i cinque obiettivi che sono davanti a noi saranno i più difficili. La squadra cercherà di dare sempre il massimo e speriamo che la fortuna ci assista, anche perché i competitor sono sempre più agguerriti".