Oggi vertice sul Nodino. E proteste

Il ministro Matteo Salvini, qualche giorno fa a Todi, è stato molto chiaro sul Nodino: "Gli enti locali devono decidere cosa fare e a quel punto deciderò se finanziare l’opera, oppure dirottare quei fondi altrove". E ieri il tema è emerso di nuovo in Regione (Seconda commissione) dove i tecnici Anas (Anna Maria Nosari) ha ricordato che se il primo stralcio (Nodino, da Collestrada a Madonna del Piano), se finanziato (550milioni di euro), si troverebbe già nell’ambito dell’appaltabilità, mentre gli altri due interventi sono in studi e progettazione. Per il tratto da Madonna del Piano-Ospedale è stata finanziata ed inserita nel contratto di programma la progettazione per un importo di 8,4 milioni di euro. L’altro tratto (Ospedale-Corciano) è attualmente soltanto un titolo e non ha alcun finanziamento neanche per la progettazione. Proprio oggi il presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, ha invitato Regione e i Comuni di Torgiano e Perugia a un incontro per capire quali siano le reali intenzioni degli enti che dovranno comunque prima o poi esprimersi con atti formali (Torgiano ha già detto no, Perugia è incerta come la Regione). E sempre oggi, dalle 11 alle 14 durante la riunioni degli enti, ci sarà un presidio delle associazioni contrarie alla realizzazione del Nodino. "Nella relazione di progetto – scrivono – è scritto a chiare lettere che né il Nodino né il Nodo porterebbero alcun beneficio in termini di assorbimento del traffico in queste zone. Non serve a questo. Ormai sono tutti in grado di capirlo. Quindi, continuare a raccontare una menzogna così evidente, da parte di una certa politica e di alcuni comitati, è vergognoso nei confronti dei cittadini".