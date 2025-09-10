Ternana, sale l’attesa per le scadenze

Dal campo sono arrivate buone notizie. Ora i tifosi attendono quelle riguardanti la società, anche perché si sta lavorando sugli ultimi dettagli per la cessione e tra una settimana c’è una scadenza federale da rispettare. Si attende inoltre il pagamento degli stipendi relativi al mese di giugno che venne saltato e a cui, in un colloquio avuto di recente con Fabio Liverani, il presidente Stefano D’Alessandro ha garantito di ottemperare proprio entro il 16 settembre. Si stanno dunque stringendo i tempi per l’accordo sul passaggio di proprietà (alcune voci indicano che è molto vicino), sempre con il fondamentale presupposto che gli acquirenti della Ternana Calcio (uno o più imprenditori-gruppi) dovranno essere in grado di garantire massima serenità economico-finanziaria al club, iniziando dal sanare la pesante situazione debitoria, ma anche di dare il via alla realizzazione del nuovo stadio che, come tempi operativi, avrebbe la precedenza su quella dell’annessa clinica.

La squadra ha ripreso ad allenarsi all’antistadio in vista della sfida con il Carpi (domenica al "Liberati", ore 20.30) in cui dovrà confermare gli aspetti positivi, per qualità e carattere, evidenziati a Rimini. Sarà ancora assente un pilastro come Capuano, a cui si aggiunge il collega di reparto Loiacono che, infortunatosi domenica scorsa, sembra destinato a uno stop rilevante.

Fabio Liverani è stato squalificato per un turno in seguito all’espulsione rimediata a Rimini, per "condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del Quarto Ufficiale", al 48’ p.t., quando "durante una revisione Fvs" il tecnico rossoverde "protestava veementemente proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato".

Domenica, dunque, in panchina andrà il "vice" Claudio Bellucci. Per Ternana-Carpi gli abbonati della scorsa stagione possono esercitare la prelazione-biglietti nelle rivendite autorizzate e i botteghini dello stadio (aperti oggi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30). Nelle prossime ore, a seguito della riunione del Gos, la società rossoverde comunicherà le modalità per la vendita libera.

L’arbitro della sfida con il team emiliano è Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano (5° anno in Can C, nessun precedente con la Ternana). Gli assistenti saranno Antonio Aletta di Avellino e Pierpaolo Vitale di Salerno, il IV ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido, l’operatore Fvs Elia Tini Brunozzi di Foligno.

Augusto Austeri