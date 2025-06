Nuovo stadio, il Consiglio dice “sì“. Inserito nel piano dei lavori pubblici

Avanti tutta per lo stadio. Con un’ampia maggioranza trasversale (27 voti favorevoli, 3 astenuti e 3 assenti) il Consiglio comunale ha approvato l’atto con cui nel piano triennale dei lavori pubblici 2025/2027 vengono inseriti gli interventi per la realizzazione e gestione del nuovo “Liberati“. Si tratta di un passo fondamentale per l’iter avviato nel 2021, dopo la raccolta di 15mila firme, quando il Comune dichiarò di pubblico interesse il progetto preliminare presentato dalla Ternana Calcio con relativo studio di fattibilità.

Nella seduta di ieri hanno votato a favore i consiglieri di Fratelli d’Italia Forza Italia, Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alternativa Popolare, a conferma della grande importanza dell’opera che va ben oltre la realizzazione dell’impianto sportivo. Saranno i capitali privati a finanziare interamente l’operazione, per un valore complessivo di 43,6 milioni di euro, dunque senza incidere sulle casse comunali. Come noto, a realizzare lo stadio sarà la Ternana Calcio, tramite la società di scopo “Stadium S.p.A.“ nata lo scorso 8 maggio.

La Ternana Women (che appartiene a “Unicusano“) avrà diritto a fare altrettanto per l’annessa clinica privata, destinata a sorgere su un terreno di sua proprietà. Grazie a tali sinergie, dunque, i riflettori a livello nazionale si accenderanno su Terni, che sarà la prima città in Italia ad applicare la “legge stadi“.

Nell’agenda inerente il nuovo “Liberati“ si attende a questo punto il via libera da parte dell’architetto Piero Giorgini, responsabile unico del procedimento, incaricato di verificare la sostenibilità e la fattibilità tecnica della documentazione presentata dalla Ternana Calcio. Questo, per giungere a breve alla convenzione che sarà sottoscritta dalla società rossoverde, la quale dovrà poi presentare entro 90 giorni il progetto esecutivo, con le opportune integrazioni tecniche e urbanistiche.

Se i suddetti tempi saranno rispettati, i lavori per il nuovo stadio potrebbero iniziare il prossimo autunno con la demolizione dell’attuale struttura, a stralci, in modo da consentire alla squadra rossoverde di continuare a disputarvi le gare interne nella prossima stagione agonistica.

Augusto Austeri