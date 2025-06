Luci accese sullo stadio di Levane

Al via il progetto per il nuovo impianto di illuminazione allo Stadio di Levane. La Giunta comunale di Montevarchi ha dato il via libera alla partecipazione al bando nazionale "Sport e Periferie 2025", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, col principale obiettivo di potenziare l’illuminazione dello Stadio di Levane, impianto sportivo di proprietà comunale. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, volto a garantire maggiore sicurezza, efficienza energetica e possibilità di utilizzo dell’impianto anche per attività agonistiche in orari serali. Il progetto è stato elaborato nell’ambito della linea di intervento A del bando, dedicata alla riqualificazione di impianti sportivi esistenti. L’investimento complessivo ammonta a 800mila euro, di cui 680mila saranno richiesti tramite il fondo "Sport e Periferie" e 120mila saranno cofinanziati con fondi propri del Comune. Il progetto è già inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027, approvato dal Consiglio comunale nel dicembre scorso. L’intervento mira a contrastare il degrado urbano e sociale dell’area in cui si trova lo stadio, contribuendo al rilancio del quartiere attraverso lo sport. Come richiesto dal bando, la zona interessata presenta infatti caratteristiche di marginalità e criticità che rendono strategico l’investimento, per tutto quello che circonda la locale società calcistica che vanta un settore giovanile importante con decine di ragazzi che, soprattutto in inverno, in orario pomeridiano, trarrebbero grosso vantaggio da questo importante passo che è pronta a compiere l’amministrazione comunale di Silvia Chiassai Martini. Il responsabile unico del procedimento sarà l’architetto Nicola Serini, dirigente del settore Lavori Pubblici – Ambiente, che curerà anche la presentazione della candidatura attraverso il portale del Dipartimento per lo Sport. Il bando ha scadenza "a sportello", con apertura il 5 maggio e termine ultimo per la presentazione delle domande fissato al 16 giugno. Lo stadio di Levane, peraltro, ha subito un restyling importante con la stesura del nuovo manto in erba sintetica da cui taglio del nastro è avvenuto lo scorso 31 novembre. Anche qui si parla di un investimento di circa 500 mila euro che ha altresì riguardato la realizzazione di una recinzione e di un impianto di irrigazione funzionale ed eco-sostenibile.

Massimo Bagiardi