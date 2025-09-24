Zucchero a Umbria Jazz con un’Overdose d’Amore. Il concerto all’Arena Santa Giuliana sabato 11 luglio

Un’Overdose d’Amore a Umbria Jazz con la prima stella annunciata dell’edizione 2026, che si terrà a Perugia dal 3 al 12 luglio: è Zucchero (nella foto) in concerto sabato 11 luglio all’Arena Santa Giuliana. Con la sua voce unica e inconfondibile, il suo repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano fan da ogni angolo del mondo, una band che ha da sempre composta da grandissimi professionisti internazionali e la sua carica esplosiva, Zucchero ’Sugar’ Fornaciari sarà a Perugia con il tour “Overdose d’Amore”, "regalando ancora una volta un’overdose di musica tutta suonata dal vivo e di pura energia" dicono gli organizzatori. I biglietti saranno disponibili dalle 14 di lunedì 29 settembre su Boxol e TicketOne. Il tour “Overdose d’amore” prevede cinque nuovi show nelle ’sere d’estate’ del 2026 con Umbria Jazz, che eccezionalmente ospiterà lo stesso spettacolo pensato per gli stadi. Con Zucchero sul palco, a suonare i suoi più grandi successi, la fedele super band composta da Polo Jones, Kat Dyson, Peter Vettese, Mario Schilirò, Adriano Molinari, Nicola Peruch, Monica Mz Carter, James Thompson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout, Carlos Minoso e Oma Jali.

Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero ha venduto nella sua carriera oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album “Oro, incenso & birra”. È il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, e l’unico italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, a tutti gli eventi per Nelson Mandela di cui è Ambasciatore e al Freddie Mercury Tribute nel 1992. Sempre nel 1992 con Luciano Pavarotti ha condiviso l’ideazione del gala di beneficenza Pavarotti & Friends. Giovedì 25 settembre compie 70 anni e li festeggia con il settimo dei suoi 12 show all’Arena di verona e con un film documentario su Rai 3