Due percorsi tra i tesori restaurati con Artbonus Perugia

E sempre sabato e domenica, nell’ambito delle “Giornate Europee del Patrimonio”, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, in collaborazione con il Comune, torna a far scoprire i beni restaurati a Perugia attraverso lo strumento dell’Art Bonus.

Il programma delle giornate prevede due percorsi. Il primo va in scena sabato sul tema “Giustizia e pace”, con inizio alle 10 nel punto di ritrovo di Palazzo dei Priori, in collaborazione con il progetto “Piedibus del Ben Essere Perugia”. L’itinerario prevede un percorso simbolico e artistico nei luoghi e monumenti simbolo di pace, giustizia e memoria civica restaurati con Art Bonus Perugia in nove tappe fondamentali: Portone e atrio di Palazzo dei Priori, Pietra della Giustizia, Portale del Consiglio Comunale, Gonfalone e Agnus Dei, Vetrate della Sala dei Notari, Cappella degli Oddi, il Monumento al Perugino ai Giardini Carducci, Scale di Via Grecchi (Scale della Pace) e Monumento ai Caduti del XX Giugno.

Il secondo percorso, organizzato per domenica, sarà un viaggio alla scoperta delle fonti oggetto di restauro sul tema “Le vie dell’acqua”. Inzia alle 10, di fronte a Palazzo dei Priori con sei tappe: Fontana Maggiore, Vera del pozzo etrusco, Fontana di Via Maestà delle Volte, Acquedotto medievale, Peschiera presso la Biblioteca San Matteo degli Armeni e Fonte dei Tintori. I percorsi si tengono dalle 10 alle 12, prenotazione obbligatoria telefonando al 3351646254 o inviando una mail a: [email protected].

"Abbiamo scelto – dice la soprintendente Francesca Valetini – di condividere con la comunità i risultati straordinari dell’art bonus a Perugia nelle Giornate Europee del Patrimonio. Si celebreranno così la molteplicità di tipologie e funzioni del patrimonio costruito: dai monumenti celebri agli edifici meno noti della città e delle aree rurali. L’architettura, infatti, va oltre la funzione degli spazi: è memoria, identità, racconto collettivo che riflette istanze civiche, sociali e religiose".