L’evento Visite teatralizzate a Santa Giuliana

Un viaggio d’arte e teatro attraverso otto secoli di storia, alla scoperta di un luogo di straordinaria bellezza, intrecciato alla vita e all’identità perugina ma spesso poco conosciuto dagli stessi cittadini. A grande richiesta, dopo lo strepitoso successo registrato a maggio, la manifestazione nazionale “Monumenti Aperti“ torna a Perugia con la seconda apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Santa Giuliana, oggi sede della Scuola di Lingue Estere dell’Esercito. E così sabato 27 e domenica 28, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, Rinoceronte Teatro ripropone “Il Santa“, le visite guidate e teatralizzate del Santa Giuliana. "E’ l’unico tra gli oltre 800 monumenti di 89 comuni aderenti che si apre nuovamente al pubblico – ha detto con orgoglio Gianluca Iadecola, che ha ideato e diretto l’evento, presentato ieri a Palazzo dei Priori (foto sotto) – La nostra è un’esperienza immersiva e unica, tra storia, spiritualità e arte. Il Monastero di Santa Giuliana diventerà teatro vivente di storie straordinarie, fatte di spiritualità, potere, arte e vita".

E così le attrici e gli attori di Rinoceronte Teatro guideranno i partecipanti nella visita teatralizzata, rievocando personaggi e atmosfere del convento, con costumi originali, offerti da enti ecclesiastici che preferiscono restare anonime. Si incontreranno figure storiche come la badessa Gabriella Bontempi, il cardinale Grimani, messere Gattapone, le suore e le novizie che animeranno sale e chiostri di racconti, memorie e suggestioni. L’edizione sarà in formato extra, con visita anche della chiesa di Santa Giuliana, accolti da San Bernardo da Chiaravalle e sua sorella Ombelina.

Ed ecco come partecipare: Le visite di “Il Santa“ sono a ingresso gratuito senza prenotazione e si tengono sabato e domenica dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30. Per organizzarsi al meglio verranno dati tagliandi eliminacode, disponibili dalle 9.50 per le visite del mattino e dalle 14.50 per quelle pomeridiane fino ad esaurimento posti. I gruppi – massimo 25 visitatori – partono ogni 30 minuti, ogni visita dura un’ora.

"L’apertura gratuita – ha detto il vicepresidente della Regione Tommaso Bori – rappresenta una restituzione, un invito a riscoprire la storia e l’arte dell’Umbria. La cultura è un diritto", per l’assessore comunale Fabrizio Croce "Il Santa è un esperimento di valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione teatralizzata". Presente il comandante della Slee, il Generale di Brigata Pietro Romano: "Abbiamo aderito all’iniziativa supportandola anche logisticamente. Non è una semplice visita guidata, ma una straordinaria esperienza resa possibile da una complessa macchina organizzativa che richiede tempo e competenza".

Sofia Coletti