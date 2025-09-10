In auto con cocaina, hashish e un coltello: tre giovani nei guai

Perugia, 10 settembre 2025 - Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi; guida dopo l’assunzione di droga: sono i reati che gravano su 18 enne del posto e su un 23enne, di origini macedoni, fermati dai carabinieri di Giano dell'Umbria durante un controllo antidroga sul territorio.

Nel medesimo contesto operativo è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Perugia un terzo giovane, 19enne, di origini libanesi, che viaggiava a bordo dello stesso veicolo. L'atteggiamento sospetto dei tre, bloccati in auto, ha indotto i militari a procedere ad una perquisizione a loro carico. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati 56 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri.

La droga e l’arma bianca sono state sottoposte a sequestro. L'auto utilizzata dai tre giovani è stato anch’essa sequestrata ai fini della successiva confisca, come previsto dalla normativa vigente, in quanto il citato 23enne, risultato essere positivo, si è inizialmente rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di stupefacente mentre si trovava alla guida.