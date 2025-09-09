Circolo del libro. Incontri con gli autori

Dieci appuntamenti dedicati ad altrettanti autori, il giovedì alle 18.30 nei mesi di settembre, ottobre e novembre. È stata presentata ieri la nuova edizione del “Circolo della poesia, incontri con gli autori“ che si svolge al Circolo degli Illuminati. Molte le novità di questa terza edizione, illustrate dalla curatrice Catia Cecchetti che parla della "partecipazione di poeti provenienti anche dai vicini comuni di San Giustino, Umbertide, Gubbio, Perugia, ma anche di Anghiari in Valtiberina toscana". I poeti inseriti nel programma sono Alessio Emanuele Fiorucci, Paolo Pistoletti, Giuseppe Sanfilippo, Simona Possenti, Carlo Guerrini, Germano Innocenti, Marta Cerù, Claudia Fofi , Elio Mariucci, Antonella Radicchi. Gli appuntamenti inizieranno giovedì 18 settembre e termineranno giovedì 27 novembre e vedranno la presenza degli autori in sala con letture dei loro componimenti tra reading poetici e suggestioni musicali. Alla presentazione di ieri c’erano tra gli altri il presidente del Circolo Gregorio Anastasi, l’ assessore Michela Botteghi e alcuni poeti protagonisti della programmazione culturale. Primo appuntamento giovedì 18 settembre alle ore 18.30 con l’autore Alessio Emanuele Fiorucci e “In girum imus nocte et consumimur igni“ edito da LuoghInteriori, presentazione di Leonardo Mariotti, letture di Valeria Marri, musiche a cura di Alessandro Guadagni. Si prosegue il 25 settembre con Paolo Pistoletti “Al di qua di noi“.