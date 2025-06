Libri in Circolo. Venerdì 27 alle Ville di Terranuova un evento dedicato alla promozione degli scrittori locali

Arezzo, 26 giugno 2025 – Si terrà questo venerdì 27 giugno alle ore 18 al Circolo polivalente delle Ville l'evento "Libri in Circolo" dedicato alla presentazione di opere di narrativa, saggistica e altri generi di scrittura non poetica rivolto agli scrittori locali. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Terranuova Bracciolini, consentirà ad una decina di autori e autrici di avere l’opportunità di illustrare brevemente i propri testi, offrendo al pubblico un’ampia varietà di proposte letterarie: dai gialli alle fiabe per bambini, dai saggi ai racconti autobiografici, fino ad altre forme di narrazione che sapranno soddisfare gusti e interessi eterogenei.

Obiettivo dell’incontro è promuovere nuove pubblicazioni, valorizzare gli autori e le autrici dell’Associazione e rafforzare la presenza culturale della realtà dell’Associazione degli Scrittori Aretini Tagete su tutto il territorio provinciale. "Attraverso iniziative come “Libri in Circolo” - ha detto lo scrittore e associato Nedo Bronzi - l’Associazione Tagete, fondata oltre 25 anni fa, rinnova il proprio impegno per una cultura viva, partecipata e multidisciplinare, nella convinzione che la parola scritta sia ancora oggi uno strumento capace di unire le persone, raccontare il presente e immaginare il futuro".