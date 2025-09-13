Bus, indetto lo sciopero. Ma fasce orarie garantite

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Umbria
CronacaBus, indetto lo sciopero. Ma fasce orarie garantite
13 set 2025
MICHELE NUCCI
Cronaca
Lunedì Filt Cgil e Faisa Cisal tornano in piazza per protestare contro la Regione "Diciamo no alla divisione e smantellamento del trasporto pubblico locale".

La mobilitazione in Umbria è organizzata per lunedì 15 settembre, giorno di avvio dell’anno scolastico, da Filt Cgil e Faisa Cisal (Foto Crocchioni)

Per approfondire:

Uno sciopero di 24 ore, con fasce garantite per la scuola, più un presidio in piazza Italia, a Perugia "per dire ancora no alla divisione e smantellamento del trasporto pubblico locale" sono stati indetti per la mobilitazione in Umbria, organizzata per lunedì 15 settembre, giorno di avvio dell’anno scolastico, da Filt Cgil e Faisa Cisal. "È il giorno di apertura della scuola, ma non sarà uno sciopero per nuocere all’Umbria. Abbiamo senso di responsabilità, non ce l’abbiamo certo con i genitori che devono accompagnare i figli a scuola, ma con una giunta che non ha l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione" ha detto Ciro Zeno, segretario generale Filt Cgil Umbria, che ha presentato la mobilitazione, fra gli altri, insieme a Christian Di Girolamo (Faisa Cisal) in una conferenza alla sala Pietro Conti della Cgil.

Allo sciopero sono stati chiamati a partecipare tutti i vettori impegnati nel trasporto pubblico locale e prevede fasce garantite (6-9 a Perugia e 6.30-9.30 su Terni, poi quella pomeridiana). "Noi vogliamo salvare i posti di lavoro e difendere i servizi, cosa che non sta facendo oggi l’Umbria", spiega Zeno. "Sembra di essere agli albori di 4 anni e mezzo fa, il motivo è sempre quello. Cambiano le giunte ma il problema rimane lo stesso, la divisione in quattro lotti del Tpl". I sindacati, che "vedono davanti un precipizio" e parlano di una politica di questa legislatura (a guida centrosinistra), "sovrapponibile completamente con quella precedente" (centrodestra). A loro avviso si va quindi verso la frammentazione del Tpl, con "a rischio posti di lavoro e servizi".

