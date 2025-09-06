Asfaltature e lavori. Modifiche sulle strade

SPOLETO – Sono terminati in tempi record i lavori di asfaltatura in via Flaminia Vecchia, ma il cantiere è pronto a spostarsi in via delle Lettere. La ditta Asfalterni Infrastrutture s.r.l., procederà ad effettuare lo stesso intervento da lunedì 15 a mercoledì 17 settembre. Durante l’intero periodo dei lavori, i veicoli provenienti dal Ponte sul Tessino saranno deviati su via Amadio, tranne quelli diretti in via Basilica di San Salvatore che potranno raggiungerla con l’intervento di movieri. Il primo blocco di lavori interesserà il tratto che va dal Ponte sul Tessino a via Basilica di San Salvatore, mentre il secondo interessa il tratto di strada che va da via Basilica di San Salvatore a via Nursina. Per quanto riguarda il parcheggio di via Nursina (adiacente a via delle Lettere), l’ingresso e l’uscita dei veicoli sarà temporaneamente disciplinato su via Nursina. Proseguono anche i lavori per il raddoppio della linea Orte-Falconara tra Spoleto e Campello sul Clitunno e l’intervento di asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi e in via Sandro Pertini il senso unico alternato è prorogato fino al 10 ottobre. Le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale pro-seguono fino al 13 settembre dalle 6 alle 17 e riguardano tra le altre vie, viale Matteotti, via Loreto, piazza XX Settembre, piazza della Vittoria, via dei Filosofi, via Nursina, viale Trento e Trieste, via di Villa Redenta, viale Marconi, via Visso, via Pasquale Laureti.