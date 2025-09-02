Asfaltature e modifiche alla viabilità. Da via Fiorentina a viale Don Minzoni

Dopo via Fiorentina, dove i lavori sono scattati ieri, il programma delle asfaltature riguarderà da domani al 12 settembre viale Don Minzoni, con modifiche alla viabilità. Nella zona A, ovvero il tratto tra via Lelio e Fausto Socino (lato uscita) e via Nino Bixio, ci sarà il divieto di transito a tutti i veicoli; a seconda dell’avanzamento del cantiere e su indicazioni degli operatori, sarà consentito il transito ai residenti e a coloro diretti ad autorimesse autorizzate; previsto anche divieto di transito pedonale, con deroga per residenti, domiciliati o autorizzati diretti ai civici dal 5 al 35 e, infine, previsto divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, incluse le aree esterne alla carreggiata. Nella zona B, tratto tra via Nino Bixio e via Garibaldi, sarà istituito il senso unico di marcia in direzione discendente da via Nino Bixio verso via Garibaldi; inoltre i veicoli diretti verso via Vincenzo Gioberti dovranno seguire il percorso viale Mazzini, via Bixio, viale Don Minzoni (tratto a senso unico); in via Gioberti obbligo di svolta a sinistra all’uscita; in via Bixio direzione obbligatoria a sinistra in uscita su via Garibaldi; in via Garibaldi chiusura in direzione porta Camollia all’intersezione con viale Don Minzoni; da porta Camollia obbligo di procedere diritto o a sinistra per i veicoli in uscita; in via Lelio e Fausto Socino (intersezione con viale Don Minzoni) obbligo di svolta a sinistra verso via Biagio di Montluc, viale Vittorio Emanuele II; in via Biagio di Montluc, in prossimità di porta Camollia, obbligo di svolta a sinistra verso viale Vittorio Emanuele II; in viale Vittorio Emanuele II, all’intersezione con viale Don Minzoni, obbligo di svolta a destra verso via Biagio di Montluc, prevista una riduzione graduale della corsia di sinistra, con deviazione del traffico sulla corsia di destra. Durante l’intero periodo dei lavori, i semafori delle intersezioni viale Mazzini e via Beccafumi e di porta Camollia e via Biagio di Montluc, viale Vittorio Emanuele II, funzioneranno in modalità giallo lampeggiante, per agevolare la fluidità del traffico.