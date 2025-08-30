Asfaltature, cambia la viabilità. Da lunedì aperto il cantiere tra via Fiorentina e viale Sclavo

Considerando che quello delle "buche nelle strade" è uno degli argomenti di polemica più frequenti contro i Comuni di ogni latitudine, spicca l’ampio piano di asfaltature realizzato e messo in cantiere dall’assessorato ai lavori pubblici, in zone particolarmente sensibili. L’accelerazione per chiudere gli interventi prima della riapertura delle scuole, consentirà di avere a nuovo viale Mazzini, via Simone Martini, via Don Minzoni, via Fiorentina, via Quinto Settano, viale Achille Sclavo e zone limitrofe.

Dalle 8 di lunedì e fino a venerdì 12 sarà allestito il cantiere nella zona nord: in via Fiorentina (nel tratto compreso tra la rotatoria di confluenza con i Cappuccini e l’intersezione con viale Achille Sclavo) divieto di transito a eccezione dei mezzi dei residenti del tratto. Per chi arriva dal lato via Quinto Settano-Stellino ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra verso viale Achille Sclavo.

Sempre dalle 9 di lunedì alle 18 di venerdì 5 settembre in viale Achille Sclavo (tra via Fiorentina e via Caduti di Vicobello) senso unico di marcia discendente.

Per quanto riguarda via Quinto Settano, ci sarà divieto di circolazione verso via Fiorentina; nel tratto compreso tra le intersezioni con via Celso Cittadini e via Fiorentina ci sarà strada senza sfondo, con divieto di circolazione per i mezzi di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Una seconda fase di lavori e quindi di norme temporanee di viabilità sarà attivata da venerdì 5 settembre fino a venerdì 12 settembre.

In viale Mazzini, conclusa la profonda riasfaltatura, sono da poco state realizzate anche le strisce lungo la carreggiata, mentre restano da realizzare quelle che delimitano i parcheggi.

"L’impegno dell’amministrazione – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini – proseguirà anche nei prossimi mesi sulle pavimentazioni stradali, con tutta una serie di interventi già programmati che mirano a migliorare la sicurezza e la fruibilità delle strade cittadine".

Dalla prossima settimana prevista anche l’asfaltatura della seconda parte di via don Minzoni, quella che da via Nino Bixio arriva a porta Camollia, dopo che nelle scorse settimane era stata completata la parte in basso fino alle Lupe.