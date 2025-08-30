Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
CronacaFratelli d’Italia: "Atto grave, speriamo che resti isolato"
30 ago 2025
MATTEO CAPPELLI NOFERI
Cronaca
Fratelli d'Italia: "Atto grave, speriamo che resti isolato"

È stato il primo caso di manifesto elettorale vandalizzato, quello mostrato ieri da La Nazione ai danni del capolista di...

Il manifesto di Tucci strappato con la scritta ’Fasci’

Il manifesto di Tucci strappato con la scritta ’Fasci’

Per approfondire:

È stato il primo caso di manifesto elettorale vandalizzato, quello mostrato ieri da La Nazione ai danni del capolista di Fratelli d’Italia Enrico Tucci in via Garibaldi. Il giorno dopo è arrivata la nota stampa da parte del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia che "esprime tutta la sua solidarietà al nostro assessore e candidato alle prossime elezioni del 12 e 13 ottobre per il Consiglio regionale della Toscana Enrico Tucci e il suo sdegno per l’odioso seppur consueto gesto di strappare il nostro manifesto elettorale, tra l’altro, appena affisso in via Garibaldi.

A rendere ancor più grave l’episodio è la scritta “fasci” che compare al centro del manifesto".

Per il coordinamento di Fratelli d’Italia "è un atto grave che ci preoccupa molto per un ingiustificato e inaccettabile clima di odio che tale gesto può ingenerare, soprattutto perché siamo solo all’inizio della campagna elettorale.

Ci auguriamo vivamente che questo sia e rimanga un episodio isolato e che venga stigmatizzato da tutte le forze politiche che come noi hanno a cuore e credono nella libertà e nella democrazia, al contrario di quei pochi che ne hanno una visione personalistica e distorta".

Fratelli d’Italia sottolinea ancora: "La nostra sarà, come sempre, una campagna elettorale fatta di concretezza e vicina ai bisogni della gente, fondata sui temi e sulle soluzioni ai problemi che affliggono la nostra Regione dopo decenni di monocolore rosso convinti della bontà delle nostre idee e programmi e nella capacità, competenza e correttezza dei nostri candidati e del nostro candidato presidente Alessandro Tomasi.

Buona campagna elettorale a tutti". Tucci guiderà la lista di Fratelli d’Italia composta poi da Caterina Roselli, Fabio Papini, Angela Bargi, Andrea Marchetti, Barbara Stori.

