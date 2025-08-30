Fratelli d’Italia: "Atto grave, speriamo che resti isolato"

È stato il primo caso di manifesto elettorale vandalizzato, quello mostrato ieri da La Nazione ai danni del capolista di Fratelli d’Italia Enrico Tucci in via Garibaldi. Il giorno dopo è arrivata la nota stampa da parte del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia che "esprime tutta la sua solidarietà al nostro assessore e candidato alle prossime elezioni del 12 e 13 ottobre per il Consiglio regionale della Toscana Enrico Tucci e il suo sdegno per l’odioso seppur consueto gesto di strappare il nostro manifesto elettorale, tra l’altro, appena affisso in via Garibaldi.

A rendere ancor più grave l’episodio è la scritta “fasci” che compare al centro del manifesto".

Per il coordinamento di Fratelli d’Italia "è un atto grave che ci preoccupa molto per un ingiustificato e inaccettabile clima di odio che tale gesto può ingenerare, soprattutto perché siamo solo all’inizio della campagna elettorale.

Ci auguriamo vivamente che questo sia e rimanga un episodio isolato e che venga stigmatizzato da tutte le forze politiche che come noi hanno a cuore e credono nella libertà e nella democrazia, al contrario di quei pochi che ne hanno una visione personalistica e distorta".

Fratelli d’Italia sottolinea ancora: "La nostra sarà, come sempre, una campagna elettorale fatta di concretezza e vicina ai bisogni della gente, fondata sui temi e sulle soluzioni ai problemi che affliggono la nostra Regione dopo decenni di monocolore rosso convinti della bontà delle nostre idee e programmi e nella capacità, competenza e correttezza dei nostri candidati e del nostro candidato presidente Alessandro Tomasi.

Buona campagna elettorale a tutti". Tucci guiderà la lista di Fratelli d’Italia composta poi da Caterina Roselli, Fabio Papini, Angela Bargi, Andrea Marchetti, Barbara Stori.