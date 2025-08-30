Gli asili nido traslocano dai prefabbricati alla sede ex Omni

Gli asili nido ’Albero dei sogni’ e ’Ape giramondo’ tornano a casa, dopo il trasferimento forzato nelle strutture prefabbricate nel parco ’Norma Cossetto’ in piazza d’Armi. L’amministrazione comunale ha affidato il trasloco verso l’immobile ex Omni di viale Vittorio Emanuele II, la cui ristrutturazione è quindi completata, pronto a ospitare di nuovo i bambini. Bisognerà ora da capire come si muoverà l’amministrazione nel parco lasciato libero dai bambini, se cioè i prefabbricati saranno subito smantellati. L’ipotesi è quella di un recupero completo dell’area, a partire dalla demolizione dell’ormai inutilizzabile ex piscina, che sarà ricostruita nella stessa area. A quel punto, senza più le due strutture prefabbricate che avevano di fatto occupato più di metà parco, potrà essere ridisegnata completamente la zona, con la nuova piscina e con un parco nuovamente e completamente fruibile, magari anche con una revisione delle attrezzature riservate ai giochi dei bambini. Resta, anche in previsione di un ritorno all’utilizzo di una piscina, la questione parcheggio, perché nell’area circostante quasi tutti i posti sono a pagamento o riservati ai residenti. Per le soste lunghe ci potrebbe essere il parcheggio ex Monte dei Paschi, ora gestito da Sigerico, che prevede però una risalita non comodissima fino all’area della piscina e del parco rinnovato.

O.P.