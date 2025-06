Partono i lavori in via XX Settembre. Come verrà modificato il traffico

Sono pronti a partire nella mattina di domani i lavori di riqualificazione di via XX Settembre, che avranno una durata di 105 giorni in totale. Il cantiere, che interesserà il tratto compreso tra piazza Grande e largo del Vescovato, è stato oggetto di incontri e discussioni tra i vari enti (amministrazione, polizia municipale, tecnici comunali ma anche rappresentanti dei residenti e dei commercianti), soprattutto per quanto riguarda la viabilità.

Il nodo è stato sciolto ieri, con il comunicato ufficiale delle modifiche che saranno valide fino al termine del cantiere: è stato istituito il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione in via XX Settembre, nel tratto compreso tra piazza Grande e via Mastro Giorgio, ma anche nel lato destro di via dei Consoli così come nel secondo tratto di via del Popolo, fino a via Vantaggi; soppresso invece il divieto di sosta in Via Sperelli, lato destro.

Le auto che arriveranno dal quartiere di San Martino potranno accedere alla parte est del centro storico grazie all’inversione del senso di marcia in via San Giuliano (che dal Bargello porta a via Baldassini), in via Baldassini e in via Savelli della Porta, nel tratto compreso tra via della Repubblica e via Palmerucci. Inoltre, verrà istituito il doppio senso di marcia in via dei Consoli, nel tratto tra largo del Bargello e piazza Grande, dove sarà istituita un’area di manovra, così come sarà presente un’area di carico/scarico regolamentata a disco orario (max 30 minuti) in largo Menichetti, per tre posti auto.

Sono stati poi definiti gli spostamenti di posti auto riservati a persone con disabilità, mentre per i parcheggi pubblici sarà presente il divieto di sosta all’interno del primo piano interrato del parcheggio antistante la Funivia “Colle Eletto“ e nella parte superiore del parcheggio dell’Ex Seminario, limitrofa al sottopasso di via Cavour, ad esclusione dei veicoli muniti di permesso Ztl del centro storico.

Modifiche impattanti ma temporanee per dei lavori comunque necessari, nella speranza che la tabella di marcia del cantiere possa proseguire senza intoppi per consegnare la via ripavimentata per la scadenza dei 105 giorni, che a calendario si traduce nel 24 settembre prossimo.

Federico Minelli