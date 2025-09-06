Sale l’attesa. Iniziano le prove delle corse

Le prove ufficiali delle corse con i somari lungo l’anello del centro storico iniziano nel pomeriggio di domani. Lo comunica l’Ente Giochi de le Porte, che ha previsto gli allenamenti degli animali, condotti dai rispettivi auriga e frenatore e dai fantini: si prova con inizio alle 14,30 e termine alle 18,30. Altrettanto si farà anche nelle domenica 14 e 21 settembre. Il percorso verrà allestito con tutti gli accorgimenti previsti dalle normative in vigore, con la posa della sabbia sulla carreggiata e le protezioni laterali. Tutto in regola, come sarà anche nel pomeriggio di domenica 28, quando le corse coi carretti ed a pelo porteranno punti fondamentali per la conquista del Palio di San Michele arcangelo. Anche per le prove di queste tre prossime domeniche ci saranno tanti spettatori, che vorranno seguire le performance dei loro portacolori: gli asini ed i loro conduttori saggiano il percorso, con tanto di giudice ufficiale, ruolo ricoperto da Devis Guidetti, il quale, cronometro alla mano, andrà a prendere nota dei tempi realizzati.

In concomitanza con le prove delle corse, sono previsti altri eventi: domenica 14 settembre, subito al termine delle prove, viene presentato il Palio di San Michele arcangelo, il nuovo drappo che sarà premio per la Porta vincitrice della 47esima edizione dei Giochi de le Porte; domenica 21 le prove, che inizieranno alle 15,30, sono precedute dal pranzo del Portaiolo. Il 28 i Giochi: sarà ospite ufficiale la città di Cava de’ Tirreni con una delegazione guidata dal sindaco Vincenzo Servalli.

A.C.