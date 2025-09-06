Il “Boom“ rivive a Panicale. Viaggio nel tempo con dj Ugo

PANICALE - L’attesa è finita: questa sera Colle San Paolo di Panicale si accende con la musica e i ricordi di una generazione. Torna l’appuntamento che ha fatto battere il cuore della Valnestore: il grande evento dedicato al "Boom", la discoteca che negli anni d’oro seppe lasciare un segno indelebile. Protagonista assoluto ancora lui, Ugo Orlandi, il medico di base che per quarant’anni ha curato la sua comunità e che oggi torna a curarne l’anima, riportando tutti in pista con la sua prima, grande passione: la disco-music. Dj Ugo sarà affiancato da Dj Alex Calabrese per trasformare la serata in un vero e proprio viaggio nel tempo. L’inizio è per le 19.30 con l’apertura degli stand gastronomici, per poi lasciare spazio alla musica. Il Circolo Arci di Colle San Paolo, guidato da Daniele Belli, ha predisposto tutto nei minimi dettagli: punti di street food, bar distribuiti nell’area, parcheggi organizzati e logistica già rodata. La comunità attende questo momento da un anno intero: saranno soprattutto i 40, 50 e 60enni a rispolverare paillettes e camicie brillanti per rivivere le notti leggendarie del "Boom". Ma la festa è aperta a tutti, in un clima che promette di unire generazioni diverse sotto lo stesso ritmo.