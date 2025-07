“L’Umbria che Spacca“: c’è Rose Villain a Perugia

Entra nel vivo “L’Umbria che spacca“ con i suoi palchi in gran fermento in tutta lacropoli. Stasera ai Giardini del Frontone c’è una delle serate più attese. Si comincia dalle 18.50 con gli artisti locali Bluannika e Le Nora, per poi continuare a scaldarsi con il dj set targato Radio Subasio (radio ufficiale del festival) con il dream team composto da Davide Berton, Gloria Gallo & Ignazio Failla. E dalle 20.50 via alle notte in rosa con il doppio concerto di due delle voci femminili più interessanti del panorama attuale: Gaia e Rose Villain (nella foto) che arriva a perugia con il suo “Radio Vega Summer Tour“: occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta “Radio Vega” (album certificato oro) e tutti i grandi successi dell’artista, già protagonista al Festival di Sanremo con la sua “Fuorilegge”. A mezzanotte gran finale con il producer umbro Shablo per un set tra radici urban e visione elettronica che parla molte lingue, insieme a tre musicisti e performer d’eccezione come Joshua, Mimì, Tormento. Proseguono poi gli incontri tra arte e musica di “La Galleria che spacca“ alla Galleria Nazionale dell’Umbria: dopo il sold out di ieri con Malika Ayane oggi alle 17 è la volta dell’indie-pop contemporaneo dei Santi Francesi. Torna “UnistraPg stage”, il palco di divulgazione sociale in collaborazione con l’Università per Stranieri: oggi alle 18 nell’Aula Magna si parla di “Scrivere e parlare di ambiente e crisi climatica, dalla divulgazione al reportage, tra scienza e narrazione”. Stasera torna anche “UniPg stage”, lo spazio per ballare con i party e gli eventi più amati, in collaborazione con l’Università degli studi: sul palco nell’Area esterna del Complesso di San Pietro c’è Suavecito. Al via anche i concerti all’alba nel “Garden Stage” all’Orto medievale con tre giovani cantautrici: Francamente domani dalle 6.15, Erica Mou venerdì e Anna Castiglia sabato.