Alloggi per universitari. Dopo 5 anni di lavori riapre il collegio a Elce

Taglio del nastro ieri mattina per il nuovo padiglione C del Collegio Innamorati, in zona Elce a Perugia, completamente ricostruito da Adisu Umbria e pronto ad accogliere 36 studenti universitari in spazi moderni, sicuri e funzionali. L’inaugurazione si è svolta alla presenza dell’amministratore unico di Adisu Umbria, Giacomo Leonelli, dell’assessore regionale all’istruzione e alla formazione Fabio Barcaioli, del vicepresidente della Regione Umbria, Tommaso Bori e dell’assessore comunale di Perugia Andrea Stafisso.

"È stato un momento simbolico e concreto: abbiamo aperto un nuovo spazio dedicato alla vita universitaria - ha dichiarato Leonelli -. C’è stato un lavoro importante di demolizione e ricostruzione, con standard abitativi più che soddisfacenti e moderni, per rendere sempre più appetibile l’offerta universitaria della regione, rafforzando le politiche abitative pubbliche per studenti. Ringrazio l’ex amministratore Fabio Santini, i rappresentanti dell’università, il comitato d’indirizzo e la commissione di garanzia degli studenti, i dipendenti e i dirigenti dell’Agenzia per il lavoro svolto: l’obiettivo di Adisu è lavorare in piena sinergia con le istituzioni universitarie del territorio".

I lavori hanno previsto adeguamenti sismici, efficientamento energetico e soluzioni innovative per l’accessibilità totale degli spazi, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro, efficiente e inclusivo. L’assessore regionale Barcaioli ha sottolineato che "garantire spazi adeguati per studiare e vivere serenamente l’esperienza universitaria è una priorità della Regione Umbria". "Questi lavori - ha proseguito - avviati nel 2020 con un’altra direzione di Adisu e un’altra giunta, sono stati completati con attenzione e cura, dimostrando che si è lavorato bene e in modo efficace per le studentesse e gli studenti. Un ringraziamento particolare va ai tecnici e all’amministratore unico di Adisu, Leonelli per la collaborazione e l’impegno costante nella gestione dei collegi universitari".

Il nuovo padiglione C, situato in via Francesco Innamorati 4, si sviluppa su cinque piani, è collegato agli altri blocchi del complesso tramite un corridoio interno ed è accessibile da via Astorre Lupattelli e da via Elce di Sotto. La posizione strategica consente di raggiungere facilmente le facoltà, la mensa centrale e i principali poli universitari della città. Il nuovo edificio rappresenta un ampliamento importante dell’offerta abitativa, con 36 posti letto aggiuntivi a disposizione degli studenti già dal nuovo anno accademico, ed è parte integrante della residenza universitaria del Collegio Innamorati. "Investire in residenzialità universitaria - ha aggiunto Leonelli - significa, ancora una volta, rimuovere ostacoli e garantire diritti. L’inaugurazione del padiglione C rappresenta un passo decisivo in questa direzione".