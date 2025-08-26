Alberghiero, missione a Tokyo. Curerà la cucina di Casa Italia ai Mondiali di atletica leggera

Saranno gli studenti e i docenti dell’istituto Alberghiero di Assisi a curare i servizi di ristorazione di Casa Italia durante i campionati del mondo di atletica leggera in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. La squadra sarà guidata dalla chef e docente Maria Giovanna Gagliardi e composta da Chiara Cristaldini, 5ª Enogastronomia sez. A, Simone Xu, 5ª Enogastronomia sez. B e Teresa Di Micco, 5ª Sala e Vendita sez. A. Gli studenti sono stati scelti dai rispettivi consigli di classe per merito, grazie al brillante percorso scolastico non solo nelle materie tecnico-professionali, ma anche per l’impegno complessivo e le qualità personali dimostrate.

La professoressa Gagliardi, insieme agli studenti, sta già studiando il menu e gli abbinamenti enologici, con l’obiettivo di presentare l’Italia nella sua bellezza e ricchezza culinaria, con un’attenzione speciale alla cucina umbra, fiore all’occhiello della nostra tradizione.

L’ opportunità di partnership tra Fidal e Istituto Alberghiero Assisi è possibile grazie alla Sport Events Society di Perugia di Giampaolo Colautti & soci. "Partecipare a Casa Italia – si evidenzia dall’Alberghiero - rappresenterà una straordinaria occasione formativa e un’importante vetrina per il nostro istituto, la nostra regione e l’Italia. Non sarà solo un punto di ristoro, ma uno spazio di rappresentanza dell’Italia, un luogo di incontro e condivisione per atleti, staff, giornalisti e ospiti. In particolare promuoverà il Made in Italy, valorizzando la cultura, il design e l’enogastronomia con eventi e iniziative; offrirà servizi di alta qualità, grazie a una proposta gastronomica che unisce tradizione e creatività; creerà un’atmosfera accogliente, facendo sentire a casa la delegazione italiana e i visitatori, in un ambiente familiare e professionale.