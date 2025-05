Bergamini verso la vetta: "Porterò il tricolore"

Riccardo Bergamini è semplicemente il famoso alpinista lucchese che immagina di gustarsi i tordelli in cima ad una montagna di oltre 8000 metri e che scala il Monte Bianco uscendo di casa come se andasse al lavoro per rientrare all’ora di cena. Qualcosa bolle in pentola.

Un’altra ambiziosa bandierina presto su una nuova vetta?

“La “bandierina” è veramente ambiziosa perché porterò con me il tricolore. Un gesto di amore, riconoscenza e appartenenza verso il nostro bellissimo Paese, l’Italia. Sarà una scalata temeraria che al momento giusto svelerò“.

Di nuovo in Himalaya?

“All’inizio avevo pensato ad una nuova missione sul Monte Serra ma poi ho deciso di tornare in Asia. Scherzo. Per ora non posso dire niente, ma sarà una bella avventura, sicuro“.

Intanto ti prepari immagino

“Mi preparo tutto l’anno, costantemente, sei giorni su sette, senza mai mollare. Per l’allenamento sono veramente molto metodico e serio, posso definirmi una macchina. Quando si avvicina una sfida importante aumento semplicemente l’intensità degli allenamenti e l’altitudine dove farli“.

Sarai con qualcuno in cordata?

“Dall’Italia partirò da solo. Questa nuova spedizione alpinistica extraeuropea l’ho partorita (come altre in passato) da solo con ricerche approfondite e chiedendo informazioni alle istituzioni del paese dove andrò. Se mi legherò in cordata? Sto ancora valutando l’ipotesi con un alpinista locale“.

Anche stavolta porti con te un progetto di solidarietà?

“Il progetto di “solidarietà” saranno le collaborazioni con alcune scuole del Comune di Lucca, cercando di insegnare ai ragazzi i valori dell’umiltà, del sacrificio e della passione per ottenere risultati nella vita“.

Emozionato?

“La partenza è fissata tra poco più di 2 mesi. Le emozioni sono sempre tante e anche la paura è un bagaglio che porto dietro con me, sempre. Un grazie speciale agli sponsor che supportano la prossima impresa, Lucar Toyota, Officina Betti Marino, Gelateria Eva, Colle delle 100 bottiglie, Garage Daytona, McDonald, Gelato da Piero, Top Speed, La Tana della Lupa, Campo Base Outdoor. E non dimentico il ministro Abodi che nel 2023 mi ha premiato“.

Laura Sartini