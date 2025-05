Di Pietra a Osaka per la cooperazione scientifica

ll Ministero dell’Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane a Osaka, in Giappone, al Padiglione Italia di Expo 2025, con 8 tra accordi, intese e Memorandum of understanding tra università italiane e nipponiche. Ben 4 riguardano protocolli dell’Università di Siena: un Memorandum of understanding e un accordo per la mobilità studentesca con la Shimonoseki City University, altri due accordi con la Meikai University e l’Asahi University. L’Ateneo senese è in Giappone con il rettore Roberto Di Pietra, che completa la delegazione italiana capitanata dalla presidente CRUI, Giovanna Iannantuoni, e altri rettori. "L’Università di Siena – sottolinea il rettore Di Pietra – sta avendo un ruolo di primo piano nella missione in Giappone, attraverso la formalizzazione di importanti accordi di cooperazione accademica e scientifica. Questi accordi riaffermano la vocazione internazionale dell’ateneo e il suo impegno a tessere una rete di collaborazioni globali, ponendo le basi per future sinergie che arricchiranno il panorama accademico e culturale italiano e giapponese".

All’Expo 2025 di Osaka vola anche Qualivita: nella settimana dell’agricoltura, venerdì 6 giugno il Padiglione Italia – alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida – ospiterà il convegno ’Indicazioni Geografiche: un ponte tra Italia e Giappone’, promosso da Fondazione Qualivita e da Origin Italia, con il supporto del Ministero dell’Agricoltura che ha invitato la Fondazione senese. "L’invito - si legge nella nota di Qualivita – rappresenta la continuazione di un percorso avviato nel 2010 con stage formativi per supportare l’elaborazione della legge sulle Indicazioni Geografiche approvata negli anni successivi dal Giappone". Il convegno vedrà gli interventi, fra gli altri, di Mauro Rosati, direttore Qualivita e Cesare Baldrighi presidente Origin Italia. L’iniziativa sarà anche l’occasione di mettere in mostra prodotti come gli oli extravergine di oliva Chianti Classico DOP e Toscano IGP.