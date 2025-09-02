Ringhio di pace
Doriano Rabotti
Ringhio di pace
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aggressione tramviaViolenza sessuale FirenzeVintedAeroporto PeretolaAllerta meteoUcciso da fulmine
Acquista il giornale
UmbriaBlitz in un cantiere edile: denunciati due imprenditori per caporalato
2 set 2025
SILVIA ANGELICI
Umbria
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Blitz in un cantiere edile: denunciati due imprenditori per caporalato

Blitz in un cantiere edile: denunciati due imprenditori per caporalato

Ponte san Giovanni: i carabinieri e l'ispettorato hanno riscontrato gravi irregolarità, tra cui gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Uno dei due operai era anche privo di permesso di soggiorno

Il sopralluogo nel cantiere

Il sopralluogo nel cantiere

Per approfondire:

Perugia, 2 settembre 2025 -  Blitz in un cantiere edile allestito all'interno di un'abitazione privata a Ponte San Giovanni: i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Perugia, con l’ausilio dei militari della stazione di Ponte San Giovanni, coadiuvati dall'Ispettorato territoriale del Lavoro, hanno scoperto gravi irregolarità. Così sono stati denunciati due imprenditori edili, di nazionalità cinese, una 53enne ed un 55enne, ritenuti responsabili di grave sfruttamento lavorativo (c.d. caporalato) e di altrettante gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tali da necessitare l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività del cantiere.

Nella dimora sono stati trovati due lavoratori di nazionalità cinese, intenti ad effettuare opere di ristrutturazione, risultati essere alle dipendenze della ditta edile ed impiegati in nero. Uno dei due identificati risultava essere anche privo del permesso di soggiorno, pertanto, al compimento delle relative previste procedure, sono stati emessi a suo carico i provvedimenti di espulsione dal territorio italiano a firma del Prefetto di Perugia. 

Nel corso delle verifiche sono state elevate ammende per le violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per un totale di circa 20.000 euro ed impartite 16 prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata