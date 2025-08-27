Stop a due imprese a Casalguidi: non erano censite né registrate

Due aziende, risultate essere non regolari sotto alcuni profili dal punto di vista normativo, sono state chiuse a seguito dell’attività ispettive effettuata nelle scorse ore. Ed allo stesso tempo, i titolari sono stati denunciati alla procura della Repubblica. È questo il bilancio dei controlli congiunti effettuati in alcune imprese del territorio nelle ultime ore da parte dei carabinieri e della polizia locale. Ieri mattina, alla presenza del personale del nucleo Tutela Lavoro dei Carabinieri e degli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono state individuate nella zona di Casalguidi due imprese non censite né registrate.

Il monitoraggio ha fatto emergere in particolare come una delle due aziende avesse alcuni dipendenti non assunti regolarmente: una dipendente è risultata essere irregolare sul territorio italiano e per lei sono iniziate le procedure che dovranno portare al rimpatrio. Sono in corso ulteriori indagini per la verifica di ulteriori violazioni amministrative riscontrate. Al contempo, per i datori di lavoro è scattata la denuncia.

"Gli interventi congiunti con le forze dell’ordine sul territorio di Serravalle stanno andando avanti – ha commentato l’assessore alla polizia municipale Maurizio Bruschi – e ciò non può che essere un aspetto da sottolineare positivamente. Anche nel corso di quest’ultima operazione, i vari controlli hanno portato a nostro avviso legalità e sicurezza, due principi cardine dei quali non possiamo fare a meno. Per questo motivo ci tengo particolarmente a ringraziare il comandante Nicola Bruni e le forze dell’ordine: la collaborazione tra la polizia locale di Serravalle e le altre forze proseguirà anche in futuro".

Giovanni Fiorentino