’Pozzo in festa’. Iniziato l’evento al Parco Verde

Ieri ha preso il via ’Pozzo in Festa’ al Parco Verde, la tradizionale festa di fine estate dell’associazione Pozzo di Giacobbe aperta alla cittadinanza, una manifestazione che rientra nel programma del Settembre Quarratino e che si chiuderà lunedì prossimo con la ’cena etnica’.

Nel frattempo, l’associazione ha ufficializzato gli ultimi numeri dell’Emporio Sociale, che hanno evidenziato a Quarrata un lieve aumento delle richieste di sostegno da parte dei nuclei familiari in difficoltà. Il ’supermercato sociale’ portato avanti in collaborazione tra l’ente pubblico e l’associazione fornisce peraltro anche una cartina di tornasole sulla povertà a Quarrata.

Un quadro in lieve ascesa rispetto allo scorso luglio: sono attualmente 45 i nuclei familiari seguiti dell’Emporio (contro i 42 dello scorso mese) per un totale di 109 persone sostenute (a fronte delle 105 della precedente rilevazione).

In questi primi sette mesi del 2025, l’Emporio Sociale ha distribuito 16792 kg di prodotti, a fronte di 808 spese effettuate nel corso dell’anno. Inoltre, pochi mesi fa, ragazzi e ragazze delle medie dell’ICS Bonaccorso da Montemagno sono riusciti a raccogliere circa 100 kg di generi alimentari donati dai clienti di Conad, nell’ambito delle attività di servizio civile scolastico. Alimenti donati ai bisognosi che faranno spesa all’Emporio.

Dopo i primi trentasei mesi, che serviranno a tracciare un bilancio, sarà possibile estendere l’accordo di altri due anni, arrivando così alla fine del 2029 circa. Il Comune metterà sul piatto una cifra complessiva superiore ai 174mila euro per l’intero quinquennio, in modo da contribuire al funzionamento del ’supermercato solidale’.

Dal momento della sua apertura (2017) ad oggi, l’Emporio ha distribuito 172478 kg di cibarie ed accolto 903 persone.