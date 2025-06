"Via Vittorio Veneto Summer Night". Serata tra shopping e divertimento

AREZZOTutto pronto per la prima edizione di "Via Vittorio Veneto Summer Night", in programma sabato 28 giugno dalle 18 alle 24. Una serata all’insegna dello shopping, del divertimento e della socialità, che trasformerà l’intera via in un’isola pedonale animata da musica, spettacoli, mercatini e ristorazione all’aperto. L’evento, promosso da Confesercenti Arezzo insieme ai commercianti della zona, si avvale del patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e del Comune di Arezzo, con il sostegno di Estra e delle concessionarie Giovanili Auto e International Motors. Protagonisti saranno i negozi, i bar e i ristoranti di via Vittorio Veneto, cuore pulsante del quartiere di Saione. Ad animare la serata ci penseranno scuole di danza, musica dal vivo e attrazioni per i più piccoli: in programma esibizioni di ballo liscio, caraibico e tango, danza aerea e circo, oltre al concerto live della Band 23 con un repertorio di cover italiane firmate Vasco Rossi, Ligabue e Negrita. Per i bambini, un’area dedicata con gonfiabili, truccabimbi, laboratori creativi e animazioni a cura della Banda dei Piccoli Chef. Un’iniziativa che vuole unire commercio, cultura e socialità per far riscoprire il valore dello stare insieme nei quartieri. "È un’iniziativa attesa e voluta dai commercianti – spiega Mario Landini, presidente di Confesercenti – con l’obiettivo di valorizzare il commercio di prossimità e rafforzare il senso di comunità". Un’occasione per vivere il quartiere in modo diverso, sottolinea anche Francesco Macrì di Estra: "La festa è un modello di socializzazione che restituisce le strade ai cittadini e riaccende l’identità dei luoghi". Spazio anche alla prevenzione, grazie alla presenza dell’associazione Dog.