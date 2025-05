Strada chiusa: ballo, shopping e tavoli all’aperto

AREZZOÈ tutto pronto per l’inaugurazione della prima edizione di "Via Fiorentina in festa", l’evento promosso da Confesercenti Arezzo e dai commercianti della zona, con il patrocinio della Camera di Commercio Arezzo-Siena, del Comune e il contributo di Banca Tema. Oggi, a partire dalle 18.15, via Fiorentina si trasformerà in un’isola pedonale animata da spettacoli circensi, musica, danza, shopping e intrattenimenti per tutte le età. La cerimonia ufficiale di apertura si terrà di fronte alla sede di Confesercenti, con il simbolico taglio del nastro alla presenza della direttrice Valeria Alvisi, del presidente Mario Landini, del direttore della Camera di Commercio Marco Randellini, del vicesindaco Lucia Tanti, dell’assessore Alessandro Casi e del dirigente scolastico Renzo Izzi. A rendere ancora più spettacolare l’inaugurazione saranno i trampolieri dell’associazione "Sottosopra", protagonisti dell’animazione itinerante. L’evento interesserà l’intero tratto di via Fiorentina compreso tra l’incrocio con via Spallanzani e l’Istituto Margaritone-Vasari, che sarà chiuso al traffico per l’occasione. Lungo l’arteria cittadina, negozi aperti fino a tarda sera, tavoli in strada e stand degli hobbysti accompagneranno un ricco palinsesto di iniziative culturali, musicali e sportive. La Scuola di Circo Sottosopra offrirà momenti di spettacolo e laboratorio: dalle 18.30 animazione itinerante con bolle e monocicli, alle 21.15 lo show Ecosistemiamoci, alle 23.00 gran finale con spettacolo di bolle e laboratorio circense. Immancabili i gonfiabili per i più piccoli nel parcheggio del centro commerciale Comart e i truccabimbi, curati dagli studenti del Margaritone-Vasari. Ampio spazio al ballo e alla musica. La Manuel Dance Academy sarà in scena con coreografie caraibiche, balli di gruppo e stage aperti al pubblico a partire dalle ore 21.00. Il live unplugged dei MAD in zona "A Fior di Piadina", il karaoke e il piano bar curati da Black & Jack e il dj set finale con Rafj EnjoyGroup garantiranno intrattenimento fino a mezzanotte. Anche lo sport avrà il suo spazio con lezioni aperte di basket, dimostrazioni di arti marziali e una mostra tecnica curata dagli studenti del Margaritone-Vasari, che presenteranno progetti e dimostrazioni BLS-D."Via Fiorentina in festa – spiega Alvisi – nasce per valorizzare il tessuto commerciale e sociale di una delle zone più attive e popolose della città. I commercianti si sono messi in gioco con entusiasmo per creare un’occasione di incontro, divertimento e partecipazione". Un’iniziativa che coinvolge istituzioni, scuole, associazioni e cittadini per vivere la città in modo nuovo, celebrando il commercio di prossimità e la vitalità dei quartieri urbani. Una vera festa per tutti, all’insegna della socialità e del divertimento.