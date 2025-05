Sicurezza, coro di proteste. Oltre 130 segnalazioni. È il giorno del convegno

di Gaia Papi AREZZO Oggi, venerdì 24 maggio, la Sala dei Grandi della Provincia ospita il convegno dal titolo emblematico: "Arezzo è una città sicura?". L’evento, promosso dall’associazione culturale "Fra Tevere e Arno", si propone come un momento di riflessione aperta, concreta e partecipata sul tema della sicurezza urbana. I lavori inizieranno alle 9:30 con il saluto introduttivo del presidente dell’associazione, Stefano Tenti, cui seguirà la moderazione a cura di Federico D’Ascoli, capo servizio de La Nazione di Arezzo. Il convegno vedrà la presenza di autorevoli esponenti delle istituzioni, del mondo della giustizia, delle forze dell’ordine e della società civile. Il dirigente scolastico provinciale Lorenzo Pierazzi interverrà sul ruolo della scuola nell’educazione al rispetto delle regole. Il comandante della Polizia Locale, Aldo Poponcini, affronterà le sfide operative e le risorse disponibili per il controllo del territorio. Roberto Rossi, Procuratore Generale della Corte d’Appello di Ancona, porrà l’accento sulla tenuta dell’impianto normativo in tema di sicurezza e giustizia, mentre Giuseppe Fanfani, garante toscano dei detenuti, interverrà con una riflessione su "Carcere e società", un binomio spesso dimenticato ma fondamentale nel processo di reinserimento.

Non mancheranno le voci dei cittadini, rappresentati da Antonella Giorgeschi (comitato di Piazza della Badia), Giordana Giordini (consulta degli orafi) e Fabrizio Ghironi (comitato del quartiere di Saione), che porteranno testimonianze dirette su situazioni critiche vissute nei propri quartieri. A dare un contributo esterno sarà Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci, con un videomessaggio in cui racconterà l’esperienza di risanamento sociale e sicurezza urbana attuata nel suo comune. In preparazione al convegno, l’associazione "Fra Tevere e Arno" ha raccolto oltre 130 segnalazioni da parte dei cittadini, pervenute tramite email e WhatsApp. Le zone più segnalate includono Campo di Marte, l’area dell’ex Standa, il parco del Pionta, via XXV Aprile e il quartiere Saione. Le criticità riguardano spaccio di droga, microcriminalità, bivacchi nei giardini pubblici, degrado urbano, furti e vandalismi. Particolarmente significativa la testimonianza di Alessandra, giovane imprenditrice di Saione, che ha raccontato la crescente sensazione di insicurezza nel quartiere: "Viviamo nell’incertezza, ogni giorno è una sfida. Siamo stanchi di convivere con il degrado e con la paura che qualcosa possa accadere a noi, ai nostri figli o alle nostre attività. Arezzo merita di più".

Il convegno si concluderà alle 12:30 con l’intervento finale di Stefano Tenti, che tirerà le fila dei lavori e restituirà alla città una fotografia aggiornata, forse non rassicurante ma necessaria, dello stato della sicurezza urbana. L’auspicio è che l’incontro non si limiti a un confronto teorico, ma rappresenti un primo passo verso un piano d’azione condiviso tra istituzioni e cittadinanza.