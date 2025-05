"Faccia a faccia via Fiorentina". Chiesto incontro con il sindaco

di Gaia PapiAREZZOUn incontro urgente con sindaco e assessore agli interventi strategici. Lo chiede il comitato di via Fiorentina all’indomani della partenza dei lavori che porteranno alla realizzazione della maxi rotatoria con sottopasso. Liberata la zona dagli innumerevoli sottoservizi, stanno per partire i lavori principali con la conseguente, inevitabile, modifica alla viabilità. Oggi terminerà la posa in opera della segnaletica verticale integrativa nelle immediate vicinanze del cantiere e da lunedì verrà chiusa via Fiorentina lato città.

E il comitato si fa sentire: "Fino ad ora abbiamo subito disagi e danni economici per i lavori preliminari alla realizzazione della rotatoria e della galleria interessanti il nodo viario. Sono anni che li subiamo per scelte progettuali variate in itinere, sottoservizi la cui esistenza era stata sottovalutata, lavori di spostamento degli stessi semmai eseguiti a rilento, ritardi, tanto che gli ultimi due interventi, gasdotto ed elettrodotto, sono stati eseguiti solo pochi giorni fa, nonostante dichiarazioni che alla fine dell’anno scorso li avevano già dati per terminati".

"E fino ad ora non siamo mai stati coinvolti e resi partecipi del nostro destino, non essendo stato per nulla utile a riguardo il Consiglio Comunale aperto svoltosi il 25 luglio dell’anno scorso. Abbiamo preso atto dell’annuncio dell’inizio dei lavori da parte dell’assessore nel corso della conferenza stampa del 15 maggio (questa volta sembrerebbe davvero dopo svariati annunci poi smentiti dai fatti) e della illustrazione per sommi capi della sola prima fase che dovrebbe durare fino alla fine del 2025, nonché della conferma che dovremo ancora subire, cosa scontata visto che abbiamo subito ampiamente già solo per i lavori preliminari, ma non sappiamo quanto e come mitigata".

Ora, residenti e negozianti temono che le conseguenze saranno ancora più gravi in termini di disagi e danni economici per le attività commerciali. "Come comitato riteniamo più che mai necessario in qualità di diretti interessati, di essere resi edotti e partecipi delle scelte realizzative, semmai con nostre proposte alternative avvalendoci di nostri tecnici, per avere contezza dell’intero cronoprogramma aggiornato, delle fasi realizzative previste, della durata di ognuna di esse e dei provvedimenti di circolazione ipotizzati. Riteniamo altresì proficuo lo svolgimento di successivi incontri durante la realizzazione dell’opera, con i quali avere contezza dell’andamento dei lavori o di variazione degli stessi. Pertanto, come deciso nell’ultima riunione svoltasi martedì scorso, abbiamo chiesto a sindaco ed assessore agli interventi strategici, lo svolgimento con cortese urgenza di un primo incontro a ciò finalizzato".