L' "Armonia della bellezza", in un rifugio del parco nazionale delle Foreste casentinesi

Arezzo, 26 agosto 2025 – Nella bella cornice del rifugio di Trappisa di Sotto, il progetto del Parco nazionale “Armonia della bellezza” ha vissuto sabato scorso una tappa importante: il cantautore Renato Torre ha presentato in anteprima assoluta brani di cui ha scritto appositamente testi e musiche, interpretandoli in modo innovativo con l’ausilio delle cuffie “silent concert”, che azzerano l’impatto acutisco in ambiente e massimizzano l’effetto emotivo e sensoriale sugli spettatori.

E' un modo nuovo per comunicare la natura quello perseguito con questo progetto in via di sperimentazione nel Parco, che sarà ufficialmente presentato nella trasmissione Geo di Rai3 tra poche settimane.

Curato da un giovane e talentuoso artista, specializzando in "conservazione della natura", racconta le foreste e i loro aspetti meno conosciuti, riuscendo ad emozionare e coinvolgere anche il pubblico giovanile nella difficile opera di tutela della natura e dell’uomo che con questa convive.

"Abbiamo nuove consapevolezze, anche rispetto ad uno sviluppo economico, sociale e culturale che il Parco può incoraggiare in sinergia con le attività agricole, ricettive e di servizio.

Il turismo contemporaneo dedica sempre più attenzione a questi luoghi di vita autentica e 'lenta': per distrarsi e rigenerarsi dai ritmi frenetici della città e per ritrovare il benessere psicofisico. In tale visione che si colloca il progetto “Armonia della bellezza”.

Attraverso la musica e la voce il giovane cantautore Renato Torre riesce a trasmettere un messaggio di connessione e una suggestione di grandezza che solo stando immersi nella natura è possibile percepire.

L’occasione dell’esperimento è stato anche un momento di incontro e confronto fra gli operatori del settore turistico e dei servizi in generale e i molti giovani presenti, provenienti da tutta Italia, per vivere le varie attività che il Parco offre in questo periodo": Claudia Mazzoli, presidente del Parco nazionale.