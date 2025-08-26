Comunque vada, addio Pistoia. Le idee del centrodestra per il sindaco

Pistoia, 27 agosto 2025 – Alessandro Tomasi presenterà domenica mattina la lista di Fratelli d’Italia per la provincia di Pistoia dopo che due giorni fa il centrodestra unito ha annunciato ufficialmente che è lui, il sindaco di Pistoia, il candidato presidente della Regione Toscana. Solo che dopo l’ufficializzazione, data nella vicina Poggio a Caiano, della candidatura a presidente della Regione Toscana di Alessandro Tomasi per la coalizione di centrodestra, nel concreto si apre anche una ulteriore partita politica che è quella per la poltrona di sindaco. Con la volontà di Tomasi di rimanere, in ogni caso, a Firenze, si aprono scenari in entrambi gli schieramenti in vista del ritorno alle urne che, a questo punto, sarà per la primavera 2026 (in una data da scegliere fra il 15 aprile e il 15 giugno, ma si saprà soltanto ad anno nuovo).

Di conseguenza, già da oggi e parallelamente a quello che è il duello che si profila a livello toscano fra Giani e Tomasi, parte anche un altro tipo di partita, ovvero andare a individuare chi potrà essere il nome giusto per rilanciare una sfida tutta da scrivere. In pole position al momento c’è colei che prenderà la reggenza nei prossimi mesi, ovvero la vicesindaco Anna Maria Celesti: persona oramai navigata del mondo politico pistoiese, e non solo, rappresenta l’apice di un partito che dopo anni di difficoltà sta tornando a ristrutturarsi come Forza Italia. Ma, su questo aspetto, inciderà anche il risultato che scaturirà dalle urne toscane a ottobre perché una vittoria in rimonta di Tomasi spingerebbe nuovamente il vento in poppa a Fratelli d’Italia anche per la decisione del nome del suo successore alla poltrona più alta di Palazzo di Giano. Allo stesso tempo, però, un altro nome che si fa strada è quello dell’assessore alle tradizioni e promozione sportiva Alessandro Sabella, non a caso capolista per le Regionali proprio dentro Forza Italia: che sia un tentativo anche di vedere quella che potrebbe essere la forza in vista delle amministrative?

A livello di FdI, invece, i nomi sono ugualmente due: Alessandro Capecchi, reduce da un quinquennio in Consiglio regionale dove ha maturato esperienze e adesso è in rampa di lancio per rientrarci, e Gabriele Sgueglia che, in questo secondo mandato Tomasi, ha fatto parte della Giunta. Ma, anche su queste ipotesi ci sarà da vedere quello che sarà il risultato nelle urne, in termini di preferenze, per Capecchi ed eventuali incarichi di prestigio in Regione nel prossimo mandato, sia in caso di vittoria che di sconfitta del centrodestra.

Chi al momento non sembra avere nomi pronti è la Lega mentre un grosso punto interrogativo ruota intorno al ruolo che potrà avere “Avanti Pistoia”, ovvero la lista civica creata a immagine e somiglianza di Tomasi con il sindaco che non è più sul campo di battaglia. Saranno settimane e mesi delicati su questo fronte e toccherà agli attuali esponenti di punta in consiglio comunale, dal capogruppo Fabio Raso a Salvatore Patané e le assessore Semplici e Menichelli, trovare il modo per dare continuità a questo progetto politico.