Cultura, tradizione e socialità. Gli appuntamenti di fine agosto

PISTOIAFine agosto ricco di appuntamenti a Pistoia e nei suoi quartieri. Il cartellone di "Estate in città 2025", promosso dal Comune insieme a tante associazioni del territorio, continua a proporre iniziative capaci di unire cultura, tradizione e socialità, con eventi diffusi tra il centro storico e le frazioni. Venerdì 29 agosto alle 16 a Castello di Cireglio è in programma il concerto del gruppo spontaneo della Filarmonica Borgognoni, che aprirà la 4ª Festa del Parco Letterario "Policarpo Petrocchi" (ingresso libero). Sempre a Cireglio, da venerdì 29 (ore 16.30) a domenica 31 agosto, si terrà la quinta edizione della Festa del Parco Letterario con incontri, letture, concerti, spettacoli, attività per bambini, mostre, passeggiate e momenti enogastronomici. L’apertura sarà affidata alla Borgognoni in piazza di Capivilla, mentre la chiusura domenica alle 17.30 vedrà protagonisti Giuditta Scorcelletti e Maurizio Geri con i canti della tradizione toscana.

Sabato 30 agosto alle 18 Palazzo de’ Rossi ospiterà la visita guidata alle Collezioni del Novecento (a cura di Fondazione Pistoia Musei). La sera doppio appuntamento: alle 21, alla Croce Verde delle Grazie, Grazia Villani presenterà Delitto e castigo: l’ultima ghigliottina in azione a Pistoia, per la rassegna "Leggere, raccontare, incontrarsi… d’estate" della Biblioteca San Giorgio. Alle 21.30, in piazza del Duomo, spazio al tradizionale Gran Ballo d’Estate, serata di musica e danza aperta a tutti, promossa dall’assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale e dalle associazioni del progetto "Socialmente". Per gli over 60 è previsto anche un servizio gratuito di trasporto (prenotazioni ad Anzianinforma, via del Can Bianco 33).