Cronaca
CronacaSi lancia dalla finestra per sfuggire ai carabinieri. Preso con un connazionale
2 set 2025
LUCA FIORUCCI
Cronaca
Si lancia dalla finestra per sfuggire ai carabinieri. Preso con un connazionale

PERUGIA - Castel del Piano e San Sisto sotto la lente dei carabinieri. I militari della sezione Radiomobile della compagnia di Perugia, con la Squadra di intervento operativo del sesto battagliano di Firenze, hanno arrestato un 19enne e un 36enne, entrambi di nazionalità albanese, e denunciato un 21enne connazionale, ritenuti tutti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione di servizio è scaturita dal controllo di un’autovettura sospetta con a bordo il 21enne e il 36enne il più giovane, dopo aver tentato la fuga, è stato successivamente identificato e denunciato. Durante l’accertamento, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del 36enne 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 5 g, e denaro contante, ritenuto costituire provento dell’attività di spaccio della droga. Le attività investigative sono poi proseguite con una perquisizione nell’abitazione del 36enne, che ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 22 dosi di cocaina, del peso di 67 grammi, in possesso del 19enne coinquilino, insieme a materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione. Durante la perquisizione, riferisce il comando provinciale dell’Arma, il ragazzo avrebbe tentato la fuga lanciandosi dalla finestra dell’abitazione al primo piano, ma è stato immediatamente bloccato. Conclusa l’attività, il 19enne e il 36enne sono stati dichiarati in rresto e portato a Capanne, su disposizione del magistrato di turno. L’attività, viene ulteriormente sottolineato, si inserisce nel più ampio dispositivo di intensificazione dei controlli sul territorio, predisposto dai carabinieri "per rafforzare la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti" con particolare attenzione verso le due frazioni di Perugia, ma non solo, visto come il fenomeno dello spaccio tenda sempre più a distribursi in un’area più estesa e non solo ed esclusivamente in un preciso luogo della città.

Carabinieri