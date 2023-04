Dodo e i capelli viola: l’amore sbocciato con la Fiorentina e il primo gol

Firenze, 20 aprile 2023 - Il viola sempre più addosso. Stiamo parlando di Domilson Cordeiro dos Santos, noto più semplicemente come Dodò.

Il brasiliano, ormai trascinatore di questa Fiorentina, si sta amalgamando sempre di più con lo spirito di Firenze. Dopo lo spettacolo sotto la Fiesole nel post gara contro la Cremonese di giovedì, il terzino destro ha dato un'altra dimostrazione d'amore verso i colori viola, cambiando colore della capigliatura, passando da un biondo acceso ad un "viola Fiorentina" appunto, sfoggiato durante la sfida casalinga contro la Sampdoria.

Spirito brasiliano, quello divertente, che porta luce e spensieratezza nello spogliatoio in un momento così decisivo per la stagione.

Quella di Dodò è stata di fatto una storia d'amore che è cresciuta piano piano. Arrivato a Firenze con il peso di ben 15 milioni di euro, il brasiliano ha fatto inizialmente fatica nell'ambientarsi. D'altronde i cambiamenti sono stati tanti e improvvisi tra pressioni mediatiche, mesi di inattività e lo shock della guerra in Ucraina vissuta in primo piano.

Poi l'infortunio, che di certo non ha aiutato. Con pazienza e la difesa a spada tratta da parte di società e allenatore, Dodo ha cominciato piano piano a carburare come un diesel, conquistandosi voti alti in pagella ma soprattutto la cosa più importante: l'amore e l'approvazione del suo popolo, quello viola.

Fino ad arrivare al giorno più bello (per ora), al minuto 62' di Fiorentina-Sampdoria, ovvero il primo gol in maglia gigliata, atteso dal brasiliano per poter far esplodere tutta la sua felicità, insieme al suo popolo, quello viola, che al momento del cambio lo omaggia con una standing ovation che segna ormai un amore sbocciato definitivamente.