Firenze, le memorie del Quartiere 3 nel libro del centro Linar

Firenze, 17 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno alle ore 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) sarà presentato il libro 'Il mare lo facevo in Arno'. Ricordi di donne e uomini del Quartiere 3 di Firenze. Il testo è frutto di un progetto di comunità per l’integrazione promosso dalla cooperativa sociale Matrix Onlus e dall’Associazione Linar, con il sostegno del Quartiere 3 del Comune di Firenze e il contributo di Publiacqua. Assieme ai ragazzi del centro Linar, gli autori del libro, sarà presente l’editore Antonio Pagliai. L’opera raccoglie testimonianze preziose di anziani e persone con disabilità, restituendo un affresco autentico della vita quotidiana di un tempo: giochi e ricette, lavori e passatempi, ricordi legati al fiume Arno. Un racconto corale, in un linguaggio schietto e parlato, che si fa veicolo di memoria e di inclusione sociale. “Il passato”, scrive Marco Vichi nella prefazione, “è un territorio magico, popolato di storie che se non vengono salvate scompaiono nel nulla. E il valore del passato riguarda anche le piccole storie legate alla vita quotidiana, alle abitudini di un’epoca, ai mestieri che non esistono più, al modo di percepire la vita delle generazioni di allora”.